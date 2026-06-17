रफ्तार के शौकीनों के लिए खुशखबरी, Mercedes-AMG की दो सुपर SUVs हुईं और भी दमदार

Mercedes AMG GLE 63 S Facelift: अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लग्जरी गाड़ियों के साथ-साथ रफ्तार और इंजन की दहाड़ से प्यार है, तो आपके लिए मर्सिडीज-एएमजी (Mercedes-AMG) एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आई है. जर्मन कार मेकर ने अपनी दो सबसे पॉपुलर और धाकड़ परफॉर्मेंस SUVs - AMG GLE 63 S और AMG GLS 63 के नए फेसलिफ्ट मॉडल्स से पर्दा उठा दिया है.

जब पूरी दुनिया छोटी कारों और पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में मर्सिडीज ने अपने पुराने और चहेते V8 इंजन को अलविदा कहने के बजाय उसे और ज्यादा खतरनाक बना दिया है. इन दोनों गाड़ियों को न सिर्फ नया लुक मिला है, बल्कि इनके मैकेनिज्म में भी ऐसे बदलाव किए गए हैं जो रेस ट्रैक वाली फील देंगे. चलिए जानतें हैं डिटेल्स में इन गाड़ियों के बारें में.

बेमिसाल पावर और सुपरकार वाला इंजन

इन दोनों सुपर SUVs के बोनट के नीचे कंपनी ने बिल्कुल नया M177 EVO 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया है. सबसे बड़ा और मजेदार बदलाव यह है कि इसमें अब मोटरस्पोर्ट्स से इंस्पायर्ड 'फ्लैट-प्लेन क्रैंकशाफ्ट' (Flat-Plane Crankshaft) का इस्तेमाल किया गया है, जो आमतौर पर फेरारी जैसी चीखने वाली सुपरकारों में मिलता है.

यह इंजन अकेले ही 612 हॉर्सपावर और 850 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसके साथ ही इसमें 48V का माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी जोड़ा गया है, जो जरूरत पड़ने पर अलग से 23 हॉर्सपावर की बूस्ट देता है. इस नए सेटअप की वजह से अब एक्सीलेटर दबाते ही गाड़ी पलक झपकते ही हवा से बातें करने लगती है.

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रफ्तार के मामले में कोई तोड़ नहीं

साइज में किसी छोटे हाथी जितनी बड़ी होने के बावजूद, जब ये SUVs सड़क पर अपनी ताकत दिखाती हैं तो अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. रफ्तार के आंकड़ों की बात करें तो मर्सिडीज-एएमजी GLE 63 S को 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ने में सिर्फ 3.9 सेकंड का समय लगता है.

वहीं, सात सीटों वाली बड़ी एएमजी GLS 63 भी महज 4.2 सेकंड में इस रफ्तार को छू लेती है. इन दोनों गाड़ियों की टॉप स्पीड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 km/h पर लॉक किया गया है, लेकिन अगर आप 'एएमजी ड्राइवर्स पैकेज' चुनते हैं, तो आप इन्हें 280 km/h की तूफानी स्पीड पर दौड़ा सकते हैं.

लुक में नया और हाई-टेक केबिन

डिजाइन के मामले में दोनों कारों के फ्रंट लुक को पहले से ज्यादा आक्रामक और मॉडर्न बनाया गया है. इनमें नई वर्टिकल स्लेट्स वाली सिग्नेचर AMG ग्रिल, नए बंपर्स और थ्री-पॉइंट स्टार लाइट सिग्नेचर वाले एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं. ग्राहक चाहें तो इसमें 23-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स भी लगवा सकते हैं.

केबिन के अंदर पैर रखते ही आपका सामना एक बड़ी रैपअराउंड डिजिटल स्क्रीन से होता है, जिसमें AMG के खास ग्राफिक्स दिखते हैं. इसके अलावा, गाड़ी में एएमजी परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील, नापा लेदर सीट्स और कार्बन-फाइबर ट्रिम्स दिए गए हैं. साथ ही नया एग्जॉस्ट सिस्टम बटन दबाते ही इंजन की आवाज को सुरीली से एकदम खूंखार बना देता है.

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