दिल्ली-NCR में बारिश का कहर, जानें कार बचाने के आसान तरीके

Delhi NCR Rain Car Safety: भारत के कई इलाकों में इन दिनों भारी बरसात हो रही है. जबकि कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं. वहीं, दिल्ली और गुड़गांव समेत पूरे दिल्ली-NCR में इस समय बारिश ने हर तरफ हाल बेहाल कर रखा है. सड़कों पर जगह-जगह पानी भर जाने की वजह से न सिर्फ लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है. बल्कि गाड़ी चलाने वालों के लिए भी यह समय किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है. जलभराव वाले रास्तों पर जरा सी लापरवाही आपकी कीमती कार को भारी नुकसान पहुंचा सकती है और आपके बजट को बिगाड़ सकती है.

बता दें कि, ऐसे मौसम में कार को संभालना और सही तरीके से ड्राइव करना बेहद जरूरी हो जाता है. अक्सर लोग घबराहट या अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कार का इंजन पूरी तरह खराब हो जाता है या सड़क पर बड़ा हादसा हो सकता है. अगर आप भी इस बारिश के मौसम में अपनी कार लेकर बाहर निकल रहे हैं, तो आपको कुछ बेहद आसान लेकिन कारगर बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप और आपकी कार दोनों सुरक्षित रहें. तो चलिए जानतें हैं कि, किन आसान टिप्स से हम अपनी गाड़ी को सेफ रख सकते हैं.

इंडिकेटर का करें सही इस्तेमाल

आपको बता दें कि, बारिश के दौरान बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि वे चलते हुए भी कार की हैज़ार्ड लाइट ऑन कर लेते हैं. लोगों को लगता है कि इससे पीछे वाली गाड़ी को अलर्ट मिलेगा लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है. हैज़ार्ड लाइट का इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाना चाहिए जब आपकी कार किसी जगह रुकी हुई या खराब खड़ी हो.

चलती गाड़ी में इन्हें ऑन रखने से पीछे आ रहे ड्राइवरों को गलतफहमी होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप टर्न लेते हैं तो आपका इंडिकेटर काम नहीं करता. इससे दुर्घटना होने का खतरा काफी बढ़ जाता है, इसलिए बारिश में सिर्फ अपनी हेडलाइट्स ऑन रखें. जरूरत पड़ने पर इंडिकेटर का इस्तेमाल करें.





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अचानक ब्रेक कभी न लगाएं

जानकारी के लिए बता दें कि, गीली सड़कों पर गाड़ियों का ग्रिप कम हो जाता है जिससे ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकने में सामान्य से ज्यादा समय लेती है. ऐसे में हमेशा अपनी कार और आगे चल रही गाड़ी के बीच सामान्य से अधिक दूरी बनाकर रखें.

बारिश में एक्वाप्लेनिंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है जिससे गाड़ी से कंट्रोल छूट सकता है. इसलिए कार की स्पीड धीमी रखें और कभी भी अचानक से तेज़ ब्रेक न दबाएं. एक स्थिर और धीमी रफ्तार बनाए रखने से आपकी कार सड़क पर पूरी तरह कंट्रोल में रहेगी और फिसलने से बची रहेगी.

सही रास्ता चुनें

अगर आपको सामने रास्ते पर पानी भरा हुआ दिखाई दे तो सबसे पहला काम यह करें कि उस रास्ते पर जाने से बचें. लेकिन अगर पानी से होकर निकलना ही एकमात्र रास्ता बचा हो तो कभी भी सड़क के बीचों-बीच से जाने के बजाय किनारे की तरफ से निकलने की कोशिश करें.

क्योंकि, बीच सड़क पर अक्सर गहरे गड्ढे या पानी का भराव ज्यादा होता है जबकि किनारे थोड़े ऊंचे होते हैं. पानी में घुसने से पहले उसकी गहराई का अंदाज़ा ज़रूर लगा लें. इसके अलावा पानी से गुजरते समय अपनी गाड़ी को पहले या दूसरे गियर में रखें और एक्सीलेटर पर लगातार पैर बनाकर रखें ताकि साइलेंसर से पानी अंदर न घुसे.





कार बंद होने पर स्टार्ट न करें

आपको यह भी बता दें कि, यदि पानी भरे रास्ते को पार करते समय आपकी कार गलती से बंद हो जाती है तो उसे दोबारा स्टार्ट करने की भूल कभी न करें. पानी में बंद गाड़ी को बार-बार स्टार्ट करने से इंजन के अंदर पानी चला जाता है. जिसे हाइड्रोलॉक कहते हैं और इससे लाखों का नुकसान हो सकता है.

गाड़ी बंद होने पर उसे धक्का देकर सुरक्षित जगह पर लगाएं. सबसे बेहतर यही होगा कि घर से निकलने से पहले रास्ते का ट्रैफिक और मौसम का हाल जान लें. अगर बहुत ज्यादा ज़रूरी काम न हो तो इस भारी बारिश और जलभराव के दौरान अपनी कार को घर के गैरेज में रखना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है.

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