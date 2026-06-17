सबसे पहले किस शहर में मिलेगा 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल? कहीं आपका शहर तो नहीं है इसमें शामिल

100 Percent Ethanol Fuel: देश में वैकल्पिक फ्यूल को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल के उपयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब देश में इथेनॉल आधारित परिवहन व्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल के कानूनी इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं. इसके साथ ही देश में 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलने वाले वाहनों और ईंधन स्टेशनों का रास्ता साफ हो गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं की सबसे पहले किस शहर में 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल मिलेगा.

इन शहरों से होगी शुरुआत

इथेनॉल ईंधन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार सबसे पहले देश के कुछ प्रमुख शहरों में विशेष इथेनॉल फ्यूल स्टेशन शुरू करने जा रही है. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार शुरुआती चरण में दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, पुणे और नागपुर में 50 से 100 प्रतिशत इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित की जाएंगे. इसके बाद इस नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा. सरकार का टारगेट है कि 2026 के अंत तक देशभर में ऐसे स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी जाए. वहीं 2027 तक लगभग 5000 एथेनॉल फ्यूल स्टेशन शुरू करने की योजना है. इन स्टेशनों के जरिए फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को ई85 और 100 जैसे ईंधन उपलब्ध कराए जाएंगे.

100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलेंगे नए वाहन

सरकार की मंजूरी के बाद कई ऑटोमोबाइल कंपनियां 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलने वाले वाहन बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है. हाल ही में मारुति सुजुकी ने अपनी फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर को पेश किया है. वहीं हीरो मोटोकापर्स भी स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स के फ्लेक्स फ्यूल मॉडल लॉन्च कर चुकी है. नितिन गडकरी के अनुसार अगले दो महीनों में टोयोटा सुजुकी, हुंडई और दूसरी कंपनियां भी ऐसे वाहन लॉन्च कर सकती है जो ई 100 फ्यूल पर चलने में सक्षम होंगे. सरकार का मानना है कि फ्लेक्स फ्यूल तकनीक का विस्तार होने से इथेनॉल की मांग बढ़ेगी और देश में वैकल्पिक है फ्यूल का उपयोग तेजी से बढ़ेगा.

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क्यों अहम है 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल

भारत हर साल बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है, जिस पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं. सरकार का मानना है कि ई100 जैसे ईंधन के इस्तेमाल से आयातित तेल पर निर्भरता कम होगी और देश की ऊर्जा जरूरतों को घरेलू स्तर पर पूरा करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही इथेनॉल आधारित ईंधन से प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी.

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