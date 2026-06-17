हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो100 Percent Ethanol Fuel: सबसे पहले किस शहर में मिलेगा 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल? कहीं आपका शहर तो नहीं है इसमें शामिल

100 Percent Ethanol Fuel: सबसे पहले किस शहर में मिलेगा 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल? कहीं आपका शहर तो नहीं है इसमें शामिल

100 Percent Ethanol Fuel: सरकार ने 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल के उपयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब देश में इथेनॉल आधारित परिवहन व्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है.

Reported By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Jun 2026 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

100 Percent Ethanol Fuel: देश में वैकल्पिक फ्यूल को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल के उपयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब देश में इथेनॉल आधारित परिवहन व्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल के कानूनी इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं. इसके साथ ही देश में 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलने वाले वाहनों और ईंधन स्टेशनों का रास्ता साफ हो गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं की सबसे पहले किस शहर में 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल मिलेगा.

इन शहरों से होगी शुरुआत 

इथेनॉल ईंधन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार सबसे पहले देश के कुछ प्रमुख शहरों में विशेष इथेनॉल फ्यूल स्टेशन शुरू करने जा रही है. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार शुरुआती चरण में दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, पुणे और नागपुर में 50 से 100 प्रतिशत इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित की जाएंगे. इसके बाद इस नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा. सरकार का टारगेट है कि 2026 के अंत तक देशभर में ऐसे स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी जाए. वहीं 2027 तक लगभग 5000 एथेनॉल फ्यूल स्टेशन शुरू करने की योजना है. इन स्टेशनों के जरिए फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को ई85 और 100 जैसे ईंधन उपलब्ध कराए जाएंगे. 

100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलेंगे नए वाहन

सरकार की मंजूरी के बाद कई ऑटोमोबाइल कंपनियां 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलने वाले वाहन बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है. हाल ही में मारुति सुजुकी ने अपनी फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर को पेश किया है. वहीं हीरो मोटोकापर्स भी स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स के फ्लेक्स फ्यूल मॉडल लॉन्च कर चुकी है. नितिन गडकरी के अनुसार अगले दो महीनों में टोयोटा सुजुकी, हुंडई और दूसरी कंपनियां भी ऐसे वाहन लॉन्च कर सकती है जो ई 100 फ्यूल पर चलने में सक्षम होंगे. सरकार का मानना है कि फ्लेक्स फ्यूल तकनीक का विस्तार होने से इथेनॉल की मांग बढ़ेगी और देश में वैकल्पिक है फ्यूल का उपयोग तेजी से बढ़ेगा. 

ये भी पढ़ें-E85 फ्यूल आने से पहले जान लें ये जरूरी बात, E20 वाहन मालिकों के लिए अहम खबर

क्यों अहम है 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल 

भारत हर साल बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है, जिस पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं. सरकार का मानना है कि ई100 जैसे ईंधन के इस्तेमाल से आयातित तेल पर निर्भरता कम होगी और देश की ऊर्जा जरूरतों को घरेलू स्तर पर पूरा करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही इथेनॉल आधारित ईंधन से प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें-100 पर्सेंट एथेनॉल वाले फ्यूल से कितना मिलेगा माइलेज, यह पेट्रोल-डीजल से कम या ज्यादा?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
E100 Fuel Ethanol Vs Petrol 100 Percent Ethanol Fuel E100 Fuel Mileage Mileage Ethanol Vs Diesel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
100 Percent Ethanol Fuel: सबसे पहले किस शहर में मिलेगा 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल? कहीं आपका शहर तो नहीं है इसमें शामिल
सबसे पहले किस शहर में मिलेगा 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल? कहीं आपका शहर तो नहीं है इसमें शामिल
ऑटो
फ्यूल की टेंशन होगी खत्म, Creta, Punch समेत 5 नई Flex Fuel कारें जल्द देंगी दस्तक
फ्यूल की टेंशन होगी खत्म, Creta, Punch समेत 5 नई Flex Fuel कारें जल्द देंगी दस्तक
ऑटो
Car Care: पेट्रोल कार में गलती से डीजल डाल दिया जाए तो क्या नहीं मिलता है इंश्योरेंस? जानें नियम 
पेट्रोल कार में गलती से डीजल डाल दिया जाए तो क्या नहीं मिलता है इंश्योरेंस? जानें नियम 
ऑटो
CNG का पूरा पैसा वसूल करना है? अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, बढ़ जाएगा माइलेज
CNG का पूरा पैसा वसूल करना है? अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, बढ़ जाएगा माइलेज
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ सबसे ज्यादा खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
दिल्ली NCR
Delhi Weather: 21 जून तक दिल्ली को भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली: 21 जून तक भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
बॉलीवुड
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम की गले की नसें दबीं, सिंगर ने Video शेयर कर दिखाया अपना हाल, बोले- 'दर्दनाक'
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम को हुई हेल्थ से जुड़ी दर्दनाक समस्या
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis Live: शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले टूट की आशंका, एकनाथ शिंदे गुट पर भड़के शरद पवार के नेता
Live: शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले टूट की आशंका, एकनाथ शिंदे गुट पर भड़के शरद पवार के नेता
जनरल नॉलेज
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
टेक्नोलॉजी
कंप्यूटर में आने वाली गड़बड़ी को क्यों कहते हैं Bug, असली कीड़े से इसका क्या कनेक्शन?
कंप्यूटर में आने वाली गड़बड़ी को क्यों कहते हैं Bug, असली कीड़े से इसका क्या कनेक्शन?
ट्रेंडिंग
Video: शख्स ने मजे मजे में खाई नागा मिर्च, कुछ मिनट बाद कांपने लगा बदन- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
शख्स ने मजे मजे में खाई नागा मिर्च, कुछ मिनट बाद कांपने लगा बदन- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget