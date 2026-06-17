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हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ लुक ही नहीं, साइज में भी बड़ी होगी नई Creta, जानिए क्या-क्या बदलेगा

सिर्फ लुक ही नहीं, साइज में भी बड़ी होगी नई Creta, जानिए क्या-क्या बदलेगा

New Hyundai Creta Size: नेक्स्ट जनरेशन हुंडई क्रेटा नए K3 प्लेटफॉर्म पर आ रही है, जिससे इसका साइज और केबिन स्पेस काफी बढ़ जाएगा. जानें इस धांसू SUV के नए लुक, फीचर्स और सेफ्टी रेटिंग की पूरी डिटेल.

Reported By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 17 Jun 2026 11:26 AM (IST)
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New Hyundai Creta Size: भारतीय सड़कों पर राज करने वाली हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) अब अपने अब तक के सबसे बड़े और बेहतरीन बदलाव के लिए तैयार है. मार्केट में तगड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद क्रेटा आज भी 4-मीटर प्लस सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग SUV बनी हुई है. लेकिन कंपनी इसका ऑल-न्यू नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लाने जा रही है, जिसके टेस्ट म्यूट को सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है.

नई तस्वीरों से साफ हो गया है कि यह गाड़ी सिर्फ लुक्स के मामले में नहीं, बल्कि साइज और स्पेस के मामले में भी मौजूदा क्रेटा को बहुत पीछे छोड़ने वाली है. अगर आप भी आने वाले समय में नई क्रेटा खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसके बड़े बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है तो चलिए जानते हैं.

नया K3 प्लेटफॉर्म और बढ़ा हुआ साइज

अगली जनरेशन की क्रेटा को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि इसे हुंडई के नए K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है. यह वही प्लेटफॉर्म है जिस पर नई किया सेल्टोस भी बेस्ड है. इस नए आर्किटेक्चर की वजह से नई क्रेटा की लंबाई और इसका व्हीलबेस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा होने वाला है.

टेस्ट म्यूट को मौजूदा क्रेटा के बगल में खड़ा देखा गया, तो यह साफ तौर पर ज्यादा लंबी और चौड़ी नजर आ रही थी. व्हीलबेस बढ़ने का सीधा मतलब है कि अब कार के केबिन में पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा लेगरूम और पहले से कहीं बड़ा बूट स्पेस मिलने वाला है.

यह भी पढ़ें: फ्यूल की टेंशन होगी खत्म, Creta, Punch समेत 5 नई Flex Fuel कारें जल्द देंगी दस्तक

दमदार बॉक्सी डिजाइन और नया लुक

डिजाइन की बात करें तो हुंडई अपनी पुरानी घुमावदार 'फ्लूइडिक' लाइनों को पूरी तरह अलविदा कह रही है. नई क्रेटा को एकदम मॉडर्न और मस्कुलर लुक दिया जा रहा है, जिसमें एक बोल्ड बॉक्सी थीम देखने को मिलेगी. इसका सीधा और ऊंचा बोनट, फ्लैट नोज और नई डिजाइन वाली ग्रिल इसे एक पारंपरिक, दबंग SUV वाला लुक देती है. इसके साथ ही गाड़ी में फ्यूचरिस्टिक पिक्सेल-स्टाइल लाइटिंग और कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स देखने को मिलेंगे, जिससे सड़क पर इसकी मौजूदगी काफी प्रीमियम और दमदार होने वाली है.

5-स्टार सेफ्टी और हाई-टेक फीचर्स

सिर्फ साइज ही नहीं, नए प्लेटफॉर्म पर आने की वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी पहले से कहीं मजबूत होगी, जिससे इसे क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने की पूरी उम्मीद है. इसके साथ ही कार की राइड क्वालिटी और हैंडलिंग भी पहले से बेहतर हो जाएगी.

फीचर्स के मामले में तो यह मौजूदा मॉडल से दो कदम आगे रहने वाली है. इसमें एकदम नया और एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेवल 2+ ADAS और कई सारे लग्जरी फीचर्स शामिल किए जाएंगे, जो केबिन के अहसास को बिल्कुल बदल देंगे. यह नई क्रेटा अगले साल तक बाजार में दस्तक दे सकती है.

यह भी पढ़ें: नई Flex Fuel Wagon R बनी चर्चा का विषय, लेकिन क्या आम खरीदार के लिए है सही विकल्प?

Published at : 17 Jun 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
New Hyundai Creta Size Next Gen Creta Platform Upcoming Creta Features New Creta Safety Rating
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