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हिंदी न्यूज़ऑटोReverse Gear Speed: रिवर्स गियर में कितनी स्पीड तक दौड़ सकती है कार? नहीं पता होगी यह बात

Reverse Gear Speed: रिवर्स गियर में कितनी स्पीड तक दौड़ सकती है कार? नहीं पता होगी यह बात

कई लोगों के मन में सवाल होता है कि कार के रिवर्स गियर में कितनी स्पीड तक कार चलाई जा सकती है? ऐसे में आइए जानते हैं रिवर्स गियर में कार की स्पीड, गियरबॉक्स और अन्य जरूरी चीजों के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Oct 2026 12:43 PM (IST)
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कार चलाते समय फर्स्ट, सेकंड और टॉप गियर में गाड़ी की स्पीड बढ़ाने का अनुभव आपने जरूर किया होगा. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि रिवर्स गियर में कार अधिकतम कितनी स्पीड तक चल सकती है? आमतौर पर लोग रिवर्स गियर का इस्तेमाल पार्किंग या गाड़ी को पीछे करने के लिए ही करते हैं. इसलिए ज्यादातर ड्राइवरों को इसकी अधिकतम स्पीड के बारे में जानकारी नहीं होती. असल में रिवर्स गियर में भी कार तेज चल सकती है, लेकिन इसकी गति कार के मॉडल, गियरबॉक्स के डिजाइन और इंजन की क्षमता पर निर्भर करती है.

रिवर्स गियर का मुख्य उद्देश्य गाड़ी को पीछे की ओर चलाना है, न कि तेज रफ्तार हासिल करना. यही वजह है कि इसका गियर रेशियो आमतौर पर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि कम गति पर गाड़ी को नियंत्रित करना आसान रहे. हालांकि, अलग-अलग कारों में रिवर्स गियर की अधिकतम स्पीड अलग हो सकती है.

रिवर्स गियर की स्पीड

सामान्य पैसेंजर कारों में रिवर्स गियर की अधिकतम गति मॉडल और ट्रांसमिशन के हिसाब से अलग-अलग होती है. कुछ कारों में यह लगभग 20–30 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, जबकि कुछ मॉडलों में इससे ज्यादा गति भी संभव है. हालांकि 20–30 किमी प्रति घंटा कोई तय सीमा नहीं है. किसी खास कार की अधिकतम रिवर्स स्पीड जानने के लिए उसके तकनीकी स्पेसिफिकेशन और निर्माता की जानकारी देखनी चाहिए.

रिवर्स गियर में स्पीड आगे के गियर जैसी नहीं होती

रिवर्स गियर में स्पीड आगे के गियर जैसी नहीं होती, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गियर रेशियो है. कार के गियरबॉक्स में अलग-अलग गियर इंजन की ताकत और पहियों की स्पीड के बीच बैलेंस बनाते हैं. रिवर्स गियर में अतिरिक्त गियर मैकेनिज्म के जरिए पहियों के घूमने की दिशा बदल दी जाती है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर कार में रिवर्स गियर का रेशियो एक जैसा होगा. आमतौर पर रिवर्स गियर को कम स्पीड पर बेहतर नियंत्रण देने के हिसाब से तैयार किया जाता है. इससे ड्राइवर को पार्किंग के दौरान गाड़ी को धीरे-धीरे पीछे ले जाने और सही तरीके से दिशा बदलने में मदद मिलती है.

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तेज रफ्तार में पीछे जाना हो सकता है खतरनाक

तकनीकी रूप से किसी कार की रिवर्स स्पीड उसके गियर रेशियो, इंजन की अधिकतम RPM, टायर के आकार और ट्रांसमिशन डिजाइन पर निर्भर करती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ड्राइवर को रिवर्स गियर में अधिकतम स्पीड हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए. तेज रफ्तार में पीछे की ओर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो सकता है.

ऑटोमैटिक कार में रिवर्स गियर

ऑटोमैटिक कारों में रिवर्स मोड को आमतौर पर R से दर्शाया जाता है. इसे चुनने पर ट्रांसमिशन पहियों को पीछे की दिशा में घुमाने के लिए काम करता है. कई आधुनिक कारों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी गाड़ी की गति और ट्रांसमिशन की स्थिति को नियंत्रित करते हैं. ड्राइवर को हमेशा कार पूरी तरह रोकने के बाद ही ड्राइव से रिवर्स या रिवर्स से ड्राइव मोड में जाना चाहिए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 12:43 PM (IST)
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