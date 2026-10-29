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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'कल मोदी जी बहुत खुश हो गए थे', नागपुर में कांग्रेस की जीत पर संजय राउत का तंज

'कल मोदी जी बहुत खुश हो गए थे', नागपुर में कांग्रेस की जीत पर संजय राउत का तंज

नागपुर MLC चुनाव में कांग्रेस की जीत पर संजय राउत ने पीएम मोदी को नसीहत दी कि उन्हें संयम बरतना चाहिए. उन्होंने कहा कि मोदी कांग्रेस की हार से खुश थे, जबकि BJP वाराणसी जैसी सीटें हार गई.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Oct 2026 12:50 PM (IST)
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महाराष्ट्र के नागपुर विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी की जीत पर संजय राउत का बड़ा बयान आया है. शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा. यूबीटी सांसद ने कहा, "कल मोदी जी बहुत खुश हो गए थे. उन्हें तो जैसे हर्षवायु हो गया था. अपनी सीटें चली गईं इसका दुख कम और इस बात की खुशी ज्यादा थी कि कांग्रेस को सीटें नहीं मिलीं, लेकिन राजनीति में संयम रखना जरूरी होता है."

संजय राउत ने आगे कहा, "महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और पूरी महायुति को आत्मचिंतन करने की जरूरत है. आप नागपुर, मराठवाड़ा और पुणे की सीटें हार गए हैं. किसी का भी कोई स्थायी गढ़ नहीं होता."

यह भी पढ़ें: कांग्रेस का इकलौता MLC जिसने बचाई पार्टी की लाज, RSS के गढ़ में दिलाई जीत

'बैलेट पेपर पर हारी BJP'

संजय राउत ने दावा किया, "बैलेट पेपर पर महाराष्ट्र में बीजेपी हार गई. बैलेट पेपर पर जहां नरेंद्र मोदी सांसद हैं, उस काशी में भी बीजेपी हार गई. लखनऊ में भी बीजेपी हार गई. महाराष्ट्र में बैलेट पेपर पर हुए चुनाव में ग्रेजुएट मतदाताओं के सभी क्षेत्रों में बीजेपी हार गई है. इस हार को स्वीकार करना चाहिए. बीजेपी में दुख और शोक का माहौल है. नागपुर हार गए, काशी हार गए, लखनऊ हार गए."

'BJP हमेशा हारेगी'- संजय राउत

संजय राउत का दावा है कि बीजेपी हमेशा हारेगी. ये लोग फ्रॉड करके जीतते आए हैं. अब बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ है, आप देखिए, मराठवाड़ा में बीजेपी हार गई. पूरे पुणे में हार गई. पुणे बीजेपी का गढ़ है. नागपुर में हार गई. 

शिंदे और अजीत गुट पर बोले संजय राउत

इसके बाद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के अस्तित्व पर भी शंका जताई. उन्होंने कहा, "मैंने प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के बयान देखे हैं. मैंने पहले ही कहा है कि एकनाथ शिंदे या अजित पवार की पार्टी का अपना कोई आधार नहीं है. अमित शाह ने इन पार्टियों को बनाया है. जब तक उन्हें लगता है, तब तक ये पार्टियां रहेंगी. इसके बाद इन पार्टियों को बीजेपी में विलय करना पड़ेगा."

यह भी पढ़ें: Maharashtra MLC Winner List: तीन पर MVA और दो पर महायुति, इन सीटों पर जीता शरद गुट, देखें पूरी लिस्ट

 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 29 Oct 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
संजय राउत Narendra Modi Maharashtra News Nagpur News CONGRESS MLC Election 2026
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