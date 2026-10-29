'कल मोदी जी बहुत खुश हो गए थे', नागपुर में कांग्रेस की जीत पर संजय राउत का तंज

महाराष्ट्र के नागपुर विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी की जीत पर संजय राउत का बड़ा बयान आया है. शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा. यूबीटी सांसद ने कहा, "कल मोदी जी बहुत खुश हो गए थे. उन्हें तो जैसे हर्षवायु हो गया था. अपनी सीटें चली गईं इसका दुख कम और इस बात की खुशी ज्यादा थी कि कांग्रेस को सीटें नहीं मिलीं, लेकिन राजनीति में संयम रखना जरूरी होता है."

संजय राउत ने आगे कहा, "महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और पूरी महायुति को आत्मचिंतन करने की जरूरत है. आप नागपुर, मराठवाड़ा और पुणे की सीटें हार गए हैं. किसी का भी कोई स्थायी गढ़ नहीं होता."

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'बैलेट पेपर पर हारी BJP'

संजय राउत ने दावा किया, "बैलेट पेपर पर महाराष्ट्र में बीजेपी हार गई. बैलेट पेपर पर जहां नरेंद्र मोदी सांसद हैं, उस काशी में भी बीजेपी हार गई. लखनऊ में भी बीजेपी हार गई. महाराष्ट्र में बैलेट पेपर पर हुए चुनाव में ग्रेजुएट मतदाताओं के सभी क्षेत्रों में बीजेपी हार गई है. इस हार को स्वीकार करना चाहिए. बीजेपी में दुख और शोक का माहौल है. नागपुर हार गए, काशी हार गए, लखनऊ हार गए."

'BJP हमेशा हारेगी'- संजय राउत

संजय राउत का दावा है कि बीजेपी हमेशा हारेगी. ये लोग फ्रॉड करके जीतते आए हैं. अब बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ है, आप देखिए, मराठवाड़ा में बीजेपी हार गई. पूरे पुणे में हार गई. पुणे बीजेपी का गढ़ है. नागपुर में हार गई.

शिंदे और अजीत गुट पर बोले संजय राउत

इसके बाद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के अस्तित्व पर भी शंका जताई. उन्होंने कहा, "मैंने प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के बयान देखे हैं. मैंने पहले ही कहा है कि एकनाथ शिंदे या अजित पवार की पार्टी का अपना कोई आधार नहीं है. अमित शाह ने इन पार्टियों को बनाया है. जब तक उन्हें लगता है, तब तक ये पार्टियां रहेंगी. इसके बाद इन पार्टियों को बीजेपी में विलय करना पड़ेगा."

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