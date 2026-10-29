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हिंदी न्यूज़ऑटोEV Market: दुनिया में EV गाड़ियों का असली किंग कौन? जानें चौंकाने वाले आंकड़े

EV Market: दुनिया में EV गाड़ियों का असली किंग कौन? जानें चौंकाने वाले आंकड़े

EV Market: दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों का असली किंग कौन है? ग्लोबल ईवी मार्केट के इन चौंकाने वाली बिक्री और आंकड़ों के बारे में पूरी जानकारी पढ़ें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Oct 2026 12:19 PM (IST)
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EV Market: दुनिया में अब लोग डीजल और पेट्रोल गाड़ियां कम खरीद रहे हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. जिसके चलते अब जब भी कोई नई गाड़ी खरीदने जाता है तो वह EV खरीदने पर जरूर विचार कर रहा है. जिसके चलते अब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती बिक्री देखकर अब सबसे मन में यह सवाल जरुर आता है कि मौजूदा समय में कौन सा देश अभी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहा है. तो आज हम इस खबर में यही जानेंगे कि आखरिकार कि इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों की इस बड़ी दुनिया का असली राजा कौन बनकर उभर रहा है.

किस कंपनी का है दबदबा?

जब बात इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ग्लोबल डिलीवरी और बिक्री के आंकड़ों की आती है तो चीन की दिग्गज कंपनी BYD का नाम सबसे पहले आता है. क्योंकि दुनिया भर के ऑटो बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और प्लग-इन हाइब्रिड दोनों सेगमेंट को मिलाकर BYD वर्ल्ड लेवल पर सबसे आगे चल रही है.

बता दें कि कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा राज उसकी किफायती कीमतें और शानदार इन-हाउस बैटरी टेक्नोलॉजी है जो आम आदमी के बजट में आसानी से फिट बैठती है. जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिकी कंपनी टेस्ला अपनी धाक जमाए हुए है.

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यह भी पढ़ें: Ventilated Seats: क्या वेंटिलेटेड सीट की वजह से कम होता है गाड़ी का माइलेज, क्या है इसकी सच्चाई?

वैल्यूएशन में है कौन बादशाह?

अब बात करते हैं कंपनियों की वैल्यूएशन की तो शेयर बाजार और इन्वेस्टरों के भरोसे के मामले में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अभी भी दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटो कंपनी बनी हुई है. टेस्ला का शेयर बाजार में रुतबा और उसका ब्रांड नेम ऐसा है जो इन्वेस्टरों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

हालांकि चीन की BYD और अन्य ग्लोबल ब्रांड्स तेजी से अपनी जगह पक्की कर रहे हैं. यह साफ दिखाता है कि वॉल्यूम के मामले में भले ही एशियाई कंपनियां आगे निकल रही हों लेकिन वॉल स्ट्रीट और निवेशकों के बीच अमेरिकी कंपनी का दबदबा अब भी पूरी तरह से कायम है. निवेशकों की नजर में भविष्य की तकनीक और सॉफ्टवेयर के मामले में टेस्ला को आज भी सबसे आगे माना जाता है.

EV Market: दुनिया में EV गाड़ियों का असली किंग कौन? जानें चौंकाने वाले आंकड़े

क्यों मिल रहे हैं चौंकाने वाले रिजल्ट?

जानकारी दें दे कि वर्ल्ड ऑटो बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते डिमांड के पीछे कई बड़े कारण बताये जा रहें हैं. सबसे बड़ा कारण यह है कि अब कंज्यूमर्स सिर्फ लग्जरी या दिखने में स्टाइलिश गाड़ियां नहीं चाहते बल्कि उन्हें किफायती और भरोसेमंद ऑप्शन चाहिए. चीनी कंपनियों ने बहुत कम दाम में लंबी ड्राइविंग रेंज और आधुनिक फीचर्स देकर पूरी बाजी को ही पलट दिया है.

वहीं इसके अलावा दुनिया भर की गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाना वाला सब्सिडी और नियमों में बदलाव ने भी इन आंकड़ों को प्रभावित किया है. पारंपरिक कंपनियां जैसे टोयोटा, फोक्सवैगन और हुंडई भी अब इस रेस में पूरी ताकत झोंक रही हैं. जिससे आने वाले समय में मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है.

इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्केट का भविष्य

ऑटोमोबाइल मार्केट के सभी रिपोर्ट्स को देखें तो अब ग्लोबल ईवी मार्केट किसी एक देश या कंपनी के हाथ में नहीं है. जबकि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ समय बाद यह लड़ाई और ज्यादा तेज हो जाएगी. क्योंकि अब भारतीय बाजार सहित कई अन्य देश भी इस इलेक्ट्रिक क्रांति में तेजी से शामिल हो रहे हैं.

जिसके बाद अब कुल मिलाकर आने वाला समय ग्राहकों के लिए बहुत सारे बेहतरीन विकल्प लेकर आने वाला है और ऑटो जगत का यह नया दौर पूरी दुनिया की तस्वीर बदल रहा है.

यह भी पढ़ें: What Is CC: क्या ज्यादा CC का मतलब है ज्यादा पावर, या कुछ और है स्पीड की गणित?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 12:17 PM (IST)
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