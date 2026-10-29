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हिंदी न्यूज़ऑटोViral Video: महंगी XEV 9e बीच पर फंसी, देसी Bolero ने किया रेस्क्यू

Viral Video: महंगी XEV 9e बीच पर फंसी, देसी Bolero ने किया रेस्क्यू

Mahindra Electric SUV Stuck: महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9e बीच की रेत में फंस गई. इसके बाद देसी बोलेरो ने कैसे किया इसका रेस्क्यू, जानिए क्या था पूरा मामला.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Oct 2026 10:12 AM (IST)
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इंडिया में अब स्टाइलिश और लग्जरी गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है और लोग ऐसी ही गाड़ी खरीदना पसंद कर रहे हैं. जितनी गाड़ी दिखने में बेहतरीन होती है उसमें कई तरह की दिक्कत भी आती हैं. कुछ ऐसा ही मामला अभी हाल ही में देखा गया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें महिंद्रा कंपनी की   धांसू इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9e समुद्र के किनारे रेतीली जमीन पर चलाया जा रहा था.

लेकिन गीली और दलदली रेत में गाड़ी के पहिये पूरी तरह से जाम हो गए. कार के अंदर मौजूद ड्राइवर ने इसे निकालने की पूरी कोशिश की लेकिन गाड़ी अपनी जगह से एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई. जिसके बाद महिंद्रा की ही पुरानी और भरोसेमंद गाड़ी बोलेरो ने इस इलेक्ट्रिक कार का रेस्क्यू किया.

कैसे फंसी महिंद्रा XEV 9e?

आजकल युवा ऑफ रोडिंग करना बहुत पसंद करते हैं और कुछ ऐसा ही महिंद्रा XEV 9e के मालिक भी करना चाहें. लेकिन यह करना ड्राइवर को बहुत भारी पड़ गया. क्योंकि इस इलेक्ट्रिक कार का वजन भी काफी ज्यादा है क्योंकि इसमें बड़ी बैटरी पैक लगी होती है. ज्यादा वजन होने की वजह से टायर तुरंत जमीन को पकड़ने के बजाय रेत के अंदर धंसते चले गए. जिसके बाद ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर पूरा जोर लगाया ताकि गाड़ी बाहर निकल सके लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जिसके चलते यह इलेक्ट्रिक कार फंस गई.

Viral Video: महंगी XEV 9e बीच पर फंसी, देसी Bolero ने किया रेस्क्यू

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देसी अंदाज में हुई बोलेरो की एंट्री

जब XEV 9e रेत से निकलने में नाकाम रही तब वहां असली देसी टशन देखने को मिला. क्योंकि इस घटने के आसपास मौजूद लोगों ने मदद के लिए एक पुरानी महिंद्रा बोलेरो को बुलाया. बोलेरो के ड्राइवर ने बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी को फंसी हुई XEV 9e के बिल्कुल पीछे खड़ा किया.

इसके बाद दोनों गाड़ियों के बीच एक मजबूत टोइंग केबल को बहुत ही सावधानी के साथ बांधा गया. इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए वहां आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और वे अपने फोन से वीडियो बनाने लगे. कुछ ही देर में बोलेरो ने फंसी गाड़ी को बाहर निकाल दिया.

Viral Video: महंगी XEV 9e बीच पर फंसी, देसी Bolero ने किया रेस्क्यू

वजन ज्यादा होने के चलते हुआ ऐसा

आज के समय में लोग अक्सर अपनी नई और महंगी गाड़ियों को बिना सोचे-समझे किसी भी खतरनाक रास्ते पर ले जाते हैं. उन्हें लगता है कि गाड़ी महंगी है तो हर जगह आसानी से निकल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बीच की रेत या गहरे कीचड़ में गाड़ी का वजन और उसके टायरों का ग्रिप सबसे ज्यादा मायने रखता है. जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का वजन सामान्य पेट्रोल या डीजल गाड़ियों से ज्यादा होता है जिसकी वजह से उनके रेत में धंसने का खतरा बहुत अधिक होता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 10:12 AM (IST)
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