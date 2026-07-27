ये हैं मारुति की सबसे मजबूत कारें, मिली है 5 स्टार रेटिंग

Maruti Safest Cars: नई कार खरीदते समय लोग अक्सर माइलेज, कीमत और फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं. हालांकि, अब खरीदारों के लिए सेफ्टी भी एक बड़ा मुद्दा बन गई है. यही वजह है कि लोग कार खरीदने से पहले उसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग भी देखते हैं. मारुति सुजुकी की कई कारें अब पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो गई हैं. इनमें कुछ मॉडलों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है.

Maruti Dzire

नई मारुति डिजायर कंपनी की सबसे सुरक्षित कारों में शामिल है. इस कार को ग्लोबल क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), एबीएस के साथ ईबीडी और कई अन्य सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. परिवार के साथ सफर करने वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्प माना जाता है. इसलिए मारूती डिजायर अच्छी गाड़ीयों में शामिल है.

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Maruti Brezza

अगर आपको मारुति ब्रेजा लेनी है तो यह कार अपनी मजबूत बॉडी और अच्छे सेफ्टी फीचर्स के लिए जानी जाती है. यह काफी लोकप्रिय भी है अक्सर बहुत से लोगों को पसंद आती है. इसमें 6 एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, ईएसपी और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. शहर और हाईवे दोनों जगह यह कार अच्छा प्रदर्शन करती है.

Maruti Fronx

मारुति फ्रॉन्क्स की बात करें तो इसका लुक बहुत अच्छा है. यह काफी स्पोर्टस फीचर्स में आती है और चलती भी काफी स्मूथ है. मारुति फ्रॉन्क्स में भी कई आधुनिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 6 एयरबैग, ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह कार अपने डिजाइन के साथ-साथ सुरक्षा के मामले में भी लोगों को पसंद आ रही है.

कार खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ 5-स्टार रेटिंग देखकर ही कार नहीं खरीदनी चाहिए. आपको गाड़ी खरीदते समय कार का बजट, आपकी जरूरत, मेंटेनेंस खर्च और मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स भी देखना जरूरी है. साथ ही, कोई भी कार तभी सुरक्षित साबित होती है, जब ड्राइवर और यात्री सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सेफ्टी रेटिंग जरूर देखें. इससे आपको अपने और अपने परिवार के लिए ज्यादा सुरक्षित कार चुनने में मदद मिलेगी. साथ ही वह गाड़ी चलाने के हिसाब से भी अच्छी होगी.

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