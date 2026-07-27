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हिंदी न्यूज़ऑटोचलाने में कैसी है टर्बो पेट्रोल इंजन वाली Brezza Facelift?

चलाने में कैसी है टर्बो पेट्रोल इंजन वाली Brezza Facelift?

Brezza Facelift: पहले Brezza केवल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती थी, लेकिन अब इसमें नया टर्बो पेट्रोल इंजन भी शामिल कर दिया गया है. आइए ड्राइव रिव्यू जानते हैं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: क़मरजहां |  Updated at : 27 Jul 2026 11:29 AM (IST)
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मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी Brezza को अब और भी दमदार बनाने की तैयारी कर ली है. कंपनी ने इसमें पहली बार टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया है, जिससे यह पहले से ज्यादा पावरफुल और शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने वाली SUV बन गई है.

पहले Brezza केवल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती थी, लेकिन अब इसमें नया टर्बो पेट्रोल इंजन भी शामिल कर दिया गया है. इससे उन ग्राहकों को फायदा मिलेगा जो बेहतर परफॉर्मेंस और तेज स्पीड पसंद करते हैं. 

कितनी पावरफुल है नई Maruti Brezza?

  • नई Brezza में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 110 बीएचपी की पावर और 170 एनएम का टॉर्क पैदा करता है.यह मौजूदा 1.5-लीटर इंजन से ज्यादा पावरफुल है. सबसे खास बात यह है कि इस इंजन के साथ पहली बार 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है.
  • यह मारुति सुजुकी की पहली कार है जिसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है. ज्यादा गियर की वजह से हाईवे पर ड्राइविंग ज्यादा आरामदायक होती है और फ्यूल की बचत भी बेहतर होती है.
  • इंजन स्टार्ट करते ही इसकी आवाज काफी शांत महसूस होती है. इंजन की रिफाइनमेंट अच्छी है और ड्राइविंग के दौरान भी यह स्मूद तरीके से काम करता है. चलते समय टर्बो इंजन की पावर धीरे-धीरे और बैलेंस तरीके से मिलती है, जिससे गाड़ी चलाना आसान लगता है. इसमें टर्बो लैग भी काफी कम महसूस होता है, इसलिए एक्सीलरेशन अच्छा मिलता है और गाड़ी बिना झटकों के आगे बढ़ती है.
  • नई 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के गियर शिफ्ट थोड़े लंबे जरूर हैं, लेकिन काफी सटीक हैं. क्लच भी हल्का है, जिससे शहर की ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलने में परेशानी नहीं होती. कम आरपीएम पर भी इंजन अच्छा टॉर्क देता है, इसलिए ज्यादातर समय तीसरे गियर में ही आराम से गाड़ी चलाई जा सकती है. इससे शहर में ड्राइविंग काफी आसान और आरामदायक हो जाती है.
    चलाने में कैसी है टर्बो पेट्रोल इंजन वाली Brezza Facelift?

कितना माइलेज देती है गाड़ी?

  • हाईवे पर भी Brezza Turbo अच्छा परफॉर्म करती है. इसकी पावर डिलीवरी स्मूद होने के साथ-साथ मजबूत भी है. खासकर छठा गियर लंबी दूरी के सफर के दौरान इंजन की आरपीएम कम रखता है, जिससे बेहतर माइलेज मिलने की उम्मीद रहती है. कंपनी का दावा है कि यह वेरिएंट 20.47 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है, जबकि रियल वर्ल्ड माइलेज 12 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर मिलने की उम्मीद है.
  • ड्राइविंग के लिहाज से भी Brezza पहले की तरह आसान बनी हुई है. इसका स्टीयरिंग हल्का है, जिससे शहर की संकरी सड़कों और ट्रैफिक में इसे चलाना आसान रहता है. अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस और कॉम्पैक्ट साइज की वजह से खराब सड़कों पर भी यह आराम से निकल जाती है. इसकी सस्पेंशन सेटिंग भी आरामदायक है, जिससे छोटे-बड़े गड्ढों का असर केबिन के अंदर कम महसूस होता है. 
  •    चलाने में कैसी है टर्बो पेट्रोल इंजन वाली Brezza Facelift?

कैसे हैं नई Brezza के फीचर्स?

  • फीचर्स की बात करें तो नई Brezza में पहले से बेहतर क्वालिटी वाला 360-डिग्री कैमरा दिया गया है, जिससे पार्किंग करना आसान हो जाता है. इसके अलावा कुछ एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स (ADAS) भी शामिल किए गए हैं, जो ड्राइविंग को और सेफ बनाते हैं. केबिन में मिलने वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें गर्म मौसम में काफी राहत देती हैं. हालांकि, एक बदलाव यह भी हुआ है कि अब इसमें स्टेपनी (स्पेयर व्हील) की जगह पंचर रिपेयर किट दी गई है.
  • डिजाइन की बात करें तो नई Brezza के एक्सटीरियर में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं. इसका मौजूदा डिजाइन पहले से ही ग्राहकों के बीच काफी पसंद किया जाता है, इसलिए कंपनी ने इसके लुक को लगभग पहले जैसा ही रखा है.

क्या गाड़ी खरीदना बेहतर?

  • अगर आपको ड्राइविंग का शौक है और आप ज्यादा पावर वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं तो नई Maruti Suzuki Brezza Turbo एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. हालांकि, फिलहाल टर्बो इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है.
  • ऐसे में जो ग्राहक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चाहते हैं, उन्हें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाला वेरिएंट चुनना होगा. फिर भी नया टर्बो इंजन Brezza को पहले से ज्यादा दमदार, मजेदार और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड एसयूवी बना देता है, जिससे इसकी पॉपुलेरिटी और सेल बढ़ने की पूरी उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 27 Jul 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Brezza Auto News Maruti Brezza Facelift
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