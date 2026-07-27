पहले से ज्यादा SUV जैसे दमदार लुक के साथ आ रही Hycross Facelift

भारतीय बाजार में Toyota Innova Hycross को खूब पसंद किया जाता है. इसके पीछे वजह गाड़ी का शानदार स्पेस, दमदार हाइब्रिड तकनीक और बेहतरीन कंफर्ट है, जिसके चलते ही ग्राहक इस गाड़ी को खरीदना पसंद करते हैं. गाड़ी की लगातार बढ़ती पॉपुलेरिटी के चलते अब Toyota भारत में गाड़ी का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

ऑटो इंडस्ट्री में जहां एक के बाद एक नई प्रीमियम SUV की लॉन्चिंग हो रही है. वहीं टोयोटा अपनी इस पॉपुलर MPV को नए लुक और एडवांस फीचर्स के साथ और भी आकर्षक बनाने जा रही है. उम्मीद की जा रही है कि नई Innova Hycross को इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान लॉन्च किया जाएगा.

नई Toyota Inova Hycross में क्या बदलेगा?

नई Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर डिजाइन में देखने को मिलेगा. कंपनी इसे पहले से ज्यादा एसयूवी जैसा लुक देने की तैयारी कर रही है. गाड़ी का फ्रंट डिजाइन काफी हद तक Toyota Hilux पर बेस्ड हो सकता है, जिससे यह सड़क पर पहले से ज्यादा दमदार और प्रीमियम नजर आएगी.

नई गाड़ी में पहले से पतले और शार्प एलईडी हेडलैंप दिए जा सकते हैं, जबकि सामने बड़ा और नया ग्रिल मिलेगा जो इसे मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देगा. हालांकि, इसके आकार में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और यह मौजूदा मॉडल की तरह ही स्पेस और डाइमेंशन के साथ आएगी.

साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, जबकि पीछे की तरफ नई स्टाइल वाली एलईडी टेललाइट्स और हल्के बदलाव वाला बंपर मिलेगा. इन बदलावों की वजह से नई Hycross पहले से ज्यादा आकर्षक और प्रीमियम दिखाई देगी.

गाड़ी की इंटीरियर और पावरट्रेन

इंटीरियर की बात करें तो इसमें कई नए फीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है. नई Hycross में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पहले से बेहतर 360-डिग्री कैमरा और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर फिनिश देखने को मिल सकती है.

केबिन का स्पेस पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन कैप्टन सीट वाले वेरिएंट में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए ज्यादा आराम और सुविधाएं दी जा सकती हैं. खासतौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखा जाएगा जो ड्राइवर के साथ सफर करना पसंद करते हैं.

इंजन ऑप्शन्स में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. नई Innova Hycross में मौजूदा पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन को ही जारी रखा जाएगा. खासकर हाइब्रिड मॉडल अपनी शानदार माइलेज, बेहतर परफॉर्मेंस और स्मूद ड्राइविंग फील की वजह से ग्राहकों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. ऐसे में फेसलिफ्ट मॉडल में भी यही पावरट्रेन इसकी सबसे बड़ी ताकत बना रहेगा.

दिल्ली में इस गाड़ी की कितनी है कीमत?

नई Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट पहले से ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और शानदार कम्फर्ट के साथ बाजार में दस्तक देने वाली है.

अगर आप एक ऐसी फैमिली कार चाहते हैं जिसमें एसयूवी जैसा दमदार लुक, शानदार स्पेस और बेहतरीन हाइब्रिड तकनीक मिले, तो आने वाली नई Innova Hycross आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है.

Toyota Innova Hycross की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 18.70 लाख रुपये है. इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको 1.87 लाख रुपये का RTO टैक्स और 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस देना होगा. ऐसे में गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 22.29 लाख रुपये हो जाएगी.

फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन पर भी हो रहा काम

टोयोटा अपनी पॉपुलर एमपीवी Innova Hycross के नए वर्जन पर भी तेजी से काम कर रही है. हाल ही में इस कार को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जहां इसे पूरी तरह से कैमोफ्लाज किया गया था.आमतौर पर कंपनियां किसी नए मॉडल या नए अपडेट को छिपाने के लिए ऐसा करती हैं. ऐसे में इस गाड़ी को भी भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च किया जा सकता है.

नई Toyota Innova Hycross की सबसे बड़ी खासियत इसका नया फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो यह भारत की उन चुनिंदा कारों में शामिल होगी, जिनमें फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक और हाइब्रिड सिस्टम दोनों का फायदा मिलेगा. इससे कार पहले से ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट और ईको-फ्रेंडली बन सकती है.

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