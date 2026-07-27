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हिंदी न्यूज़ऑटोनए अवतार में आ रही Toyota Hilux पिकअप, जानिए कितनी बदल जाएगी?

नए अवतार में आ रही Toyota Hilux पिकअप, जानिए कितनी बदल जाएगी?

नई Hilux में पहले के मुकाबले काफी प्रीमियम इंटीरियर मिलेगा. इसमें दो 12.3-इंच की बड़ी स्क्रीन दी जा सकती हैं, जिनमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए होगी.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 27 Jul 2026 09:44 AM (IST)
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टोयोटा अपनी पॉपुलर Toyota Hilux की 9th Generation को 28 जुलाई को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है. नई Hilux को पहले से ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा. हालांकि इसका मजबूत बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म बरकरार रहेगा, जिससे इसकी ऑफ-रोड कैपेसिटी और मजबूती पहले जैसी ही बनी रहेगी. लॉन्च से पहले ही इसके कई फीचर्स और डिजाइन से जुड़ी जानकारियां सामने आ चुकी हैं.

नई टोयोटा कार के फीचर्स

नई Toyota Hilux के एक्सटीरियर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.इसमें पहले से ज्यादा आकर्षक फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन की स्लिम LED हेडलाइट्स, अपडेटेड बंपर, नया स्किड प्लेट और नए अलॉय व्हील दिए जाने की उम्मीद है. पीछे की तरफ भी नई LED टेललाइट्स और बदला हुआ टेलगेट डिजाइन मिलेगा, जिस पर बड़े आकार में Toyota की ब्रांडिंग देखने को मिल सकती है. कुल मिलाकर नई Hilux पहले से ज्यादा बोल्ड, मॉडर्न और प्रीमियम नजर आएगी, जबकि इसकी मजबूत पहचान बरकरार रहेगी.

गाड़ी का केबिन और इंजन

केबिन की बात करें तो नई Hilux में पहले के मुकाबले काफी प्रीमियम इंटीरियर मिलेगा. इसमें दो 12.3-इंच की बड़ी स्क्रीन दी जा सकती हैं, जिनमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए होगी. इसके अलावा नया स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई अन्य मॉडर्न फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है.टोयोटा ने केबिन को पहले से ज्यादा आरामदायक और हाईटेक बनाने पर खास जोर दिया है.

इंजन की बात करें तो भारतीय बाजार में नई Hilux के साथ मौजूदा 2.8-लीटर टर्बो डीजल इंजन को जारी रखा जा सकता है.इस इंजन के साथ 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी दिया जा रहा है, जिससे बेहतर माइलेज और कम उत्सर्जन मिलता है.हालांकि भारत में लॉन्च के समय माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक मिलेगी या नहीं, इस पर कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. 

कैसे होंगे गाड़ी के फीचर्स?

ऑफ-रोडिंग पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए नई Hilux पहले की तरह मजबूत ऑप्शन बनी रहेगी. इसमें बेहतर सस्पेंशन सेटअप, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, 4x4 ड्राइव सिस्टम और कई ऑफ-रोड ड्राइविंग मोड मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही सुरक्षा के लिए ADAS, मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और अन्य एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं, जिससे यह पिकअप पहले से ज्यादा सुरक्षित और तकनीक से लैस होगी.

यह भी पढ़ें:- 50 हजार की डाउन पेमेंट पर Sierra खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 27 Jul 2026 09:44 AM (IST)
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