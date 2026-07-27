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बारिश में कितना होना चाहिए टायर प्रेशर, जानें जरूरी बात

Tyre Pressure in Rainy Season: बारिश में सही टायर प्रेशर रखना बहुत जरूरी है. जानें कितना होना चाहिए टायर प्रेशर और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए यह कितना जरूरी है?

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 27 Jul 2026 03:46 PM (IST)
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Tyre Pressure in Monsoon : बारिश का मौसम आते ही सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं. ऐसे में कार चलाते समय थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. ज्यादातर लोग बारिश में वाइपर, हेडलाइट और ब्रेक पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन टायर प्रेशर को नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि सही टायर प्रेशर आपकी कार की ग्रिप, ब्रेकिंग और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है. अगर टायर में हवा सही मात्रा में नहीं है, तो गीली सड़क पर कार का संतुलन बिगड़ सकता है.

कितना होना चाहिए टायर प्रेशर?

बारिश के मौसम में भी टायर का प्रेशर वही रखना चाहिए, जितना कार कंपनी ने बताया है. हर कार का टायर प्रेशर अलग-अलग होता है. इसकी जानकारी आपको ड्राइवर साइड वाले दरवाजे पर लगे स्टिकर या फिर कार के ओनर मैनुअल में मिल जाएगी. मौसम बदलने पर अपनी तरफ से हवा कम या ज्यादा नहीं करनी चाहिए.

यह भी पढ़े: चलाने में कैसी है टर्बो पेट्रोल इंजन वाली Brezza Facelift?

ज्यादा हवा भरने के नुकसान

अगर टायर में जरूरत से ज्यादा हवा भर दी जाए, तो टायर का सड़क से संपर्क कम हो जाता है. इससे गीली सड़क पर कार की पकड़ कमजोर हो सकती है. तेज ब्रेक लगाने या अचानक मोड़ लेने पर कार फिसलने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हमेशा कंपनी की सलाह के अनुसार ही हवा भरवानी चाहिए.

कम हवा रखना भी सही नहीं

कई लोगों का मानना है कि बारिश में टायर की हवा थोड़ी कम रखने से ग्रिप बढ़ जाती है, लेकिन यह तरीका सही नहीं माना जाता. कम हवा होने पर टायर जल्दी घिसते हैं, माइलेज कम हो सकता है और लंबे सफर के दौरान टायर ज्यादा गर्म भी हो सकते हैं. इससे टायर खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

बारिश में सिर्फ टायर प्रेशर ही नहीं, बल्कि टायर की हालत भी अच्छी होनी चाहिए. अगर टायर की ग्रिप खत्म हो गई है या ट्रेड काफी घिस चुका है, तो उसे बदल देना चाहिए. महीने में कम से कम एक बार टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं. अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, तो निकलने से पहले टायर की हवा और उसकी स्थिति की जांच जरूर कर लें. बारिश के मौसम में सही टायर प्रेशर और अच्छे टायर आपकी यात्रा को सुरक्षित बना सकते हैं. इसलिए छोटी-सी इस बात को नजरअंदाज न करें और समय-समय पर अपनी कार के टायर की जांच जरूर कराते रहें.

यह भी पढ़े: पहले से ज्यादा SUV जैसे दमदार लुक के साथ आ रही Hycross Facelift

Published at : 27 Jul 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Rainy Season Car Auto Tyre Pressure
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