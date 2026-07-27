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CJP जाएगी कोर्ट, सौरव दास ने किया बड़ा ऐलान, मुद्दा क्या है?

CJP Saurav Das News: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि पहले भी लोगों को टारगेट करके फंसाया जा चुका है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 27 Jul 2026 07:04 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने ऐलान किया कि जो पुलिस वाले और RAF वाले इस मंशा के साथ आए थे कि बच्चों का सिर फोड़ेंगे, हम उनके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे. राज्यसभा सांसद और जाने माने वकील कपिल सिब्बल के साथ चर्चा के बाद उन्होंने ये बात कही. उन्होंने बताया कि हमने कपिल सिब्बल से सुझाव मांगे थे.  

वकील आएं और लोगों की मदद करें- सौरव दास

सौरव दास ने कहा, "हम ये चाहते थे कि युवाओं का आंदोलन डीरेल न हो. कोर्ट को इस्तेमाल कर के डीरेल न किया जाए. हमने कपिल जी से लीगल गाइडेंस मांगा था. लोगों को टारगेट कर के पहले भी फंसाया गया है. हमलोग एक वेबसाइट बनाएंगे, उसमें डिस्ट्रिक वाइज वकील आएं और लोगों की मदद करें. इससे युवाओं में भी आत्मविश्वास आएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी रहेगी."

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हमें कॉपी जल्द से जल्द मिले- रांका

सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, "जेपी नड्डा जी के साथ ये सहमति बनी थी कि FIR को वापस लिया जाएगा और कोई नई FIR फाइलन नहीं की जाएगा. इस बात पर सहमति बनी थी कि मंगलवार तक सरकार की तरफ से रिटेन एग्रीमेंट की कॉपी सौंपी जाएगी. हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें कॉपी जल्द से जल्द मिले."

इसके आगे उन्होंने कहा, "अगर सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखा जाएगा. अगर कल तक ये एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और अलग अलग राज्यों में डिटेन किए गए छात्रों को नहीं छोड़ा तो सीजेपी को फिर से प्रोटेस्ट करने पर मजबूर होना पड़ेगा." 

कानून के आधार पर मदद जरूर करेंगे- सिब्बल

कपिल सिब्बल ने कहा, "हम नहीं चाहते हैं कि लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो. हम कानून के आधार पर इनकी मदद जरूर करेंगे. जहां जहां भी हिन्दुस्तान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए हैं, जहां जहां छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, अगर कोई भी उसके खिलाफ केस करेगा तो हम व्यवस्था बनाएंगे. कॉकरोच जनता पार्टी के लोग वेबसाइट बनाएंगे जिसमें वकील आएंगे और उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे."

मैं इसके लिए 1 करोड़ रुपये दूंगा- सिब्बल

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "मैं इसके लिए 1 करोड़ रुपये दूंगा. मैं अपील करता हूं कि अन्य वकील भी आगे आएं और फंडिंग करें. ये सिर्फ इसी कार्य के लिए इस्तेमाल होगा बाकि और किसी रूप में कोई इस्तेमाल नहीं होगा."

Input By : ANI

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 27 Jul 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Kapil Sibal CJP Breaking News Abp News DELHI NEWS Saurav Das
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