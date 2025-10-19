हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर WagonR खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए राइवल गाड़ियां

1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर WagonR खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए राइवल गाड़ियां

Maruti WagonR on EMI: अगर आप 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करके गाड़ी को खरीदते हैं तो बाकी बचे हुए 4.70 लाख रुपये बैंक लोन के तौर पर लेने होंगे. आइए EMI डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 19 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

Maruti WagonR कंपनी की टॉप सेलिंग कारों से एक है. अब जीएसटी कटौती के बाद यह गाड़ी पहले से सस्ती हो गई है. ऐसे में अगर आप इस गाड़ी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए इसकी फाइनेंस डिटेल्स जानना काफी जरूरी है. आप इस कार को सिर्फ 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर घर ला सकते हैं. आइए जानते हैं कि डाउन पेमेंट पर लेने के बाद आपको हर महीने EMI के तौर पर कितने रुपये देने होंगे? 

Maruti WagonR के Lxi वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 4,98,900 रुपये है. इसमें 48,201 रुपये रोड टैक्स (RTO), 22,872 रुपये इंश्योरैंस और 600 रुपये अन्य खर्चों के लिए जोड़े जाएंगे. सारी कीमत जोड़ने के बाद गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 5,70,573 रुपये हो जाएगी. 

हर महीने कितनी बनेगी EMI? 

अगर आप 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करके गाड़ी को खरीदते हैं तो बाकी बचे हुए 4.70 लाख रुपये बैंक लोन के तौर पर लेने होंगे. अगर आप 10 फीसदी ब्याज दर पर सात साल के लिए लोन लेते हैं तो हर महीने आपको 7 हजार 812 रुपये की किस्त बनेगी. 

Maruti WagonR में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं – 1.0 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर पेट्रोल+CNG. इसका पेट्रोल वर्जन 25.19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जबकि CNG वर्जन 34.05 Km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिससे यह कार शहर और हाईवे दोनों जगह आराम से चलाई जा सकती है. मारुति वैगनआर मुख्य रूप से टाटा टियागो और मारुति एस-प्रेसो जैसी हैचबैक कारों को टक्कर देती है. 

मारुति वैगनआर में मिलते हैं ये फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो WagonR में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसमें कीलेस एंट्री, पावर विंडोज और 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है. सुरक्षा के लिहाज से WagonR अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP), रियर पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

यह भी पढ़ें:-

2 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर Toyota Hyryder खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए राइवल गाड़ियां 

Published at : 19 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti WagonR Maruti WagonR On EMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा? जानें क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा, क्या बोले एक्सपर्ट?
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Advertisement

वीडियोज

'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान
BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा? जानें क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा, क्या बोले एक्सपर्ट?
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
बॉलीवुड
Diwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें
हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस
ट्रेंडिंग
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
हेल्थ
Pregnancy Body Preparation: प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget