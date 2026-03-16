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ऑटोमैटिक वेरिएंट के साथ लॉन्च हुई नई Kia Sonet, क्रेटा की बढ़ेगी टेंशन, जानें डिटेल्स

Kia Sonet 2026 मॉडल भारत में लॉन्च हो गया है. अब डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 10 लाख से कम कीमत में ऑटोमैटिक वेरिएंट मिलेगा. आइए इसकी कीमत, फीचर्स और इंजन डिटेल पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Mar 2026 03:18 PM (IST)
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Kia India ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV Kia Sonet का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है. इस नए मॉडल में कंपनी ने कुछ जरूरी अपडेट किए हैं, जिससे ये पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव बन गई है. सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब Sonet के डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिड-स्पेक वेरिएंट में भी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है. खास बात ये है कि इन ऑटोमैटिक वेरिएंट की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये से कम रखी गई है. इससे उन ग्राहकों के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा जो कम बजट में ऑटोमैटिक SUV लेना चाहते हैं.

डीजल इंजन के साथ नया ऑटोमैटिक विकल्प

Kia Sonet में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 116 हॉर्सपावर की ताकत और 250 Nm टॉर्क जनरेट करता है. अब इस इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प HTE(O) वेरिएंट से उपलब्ध होगा. इस वेरिएंट की कीमत 9.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इसके अलावा HTK(O), HTK+ और HTK+(O) वेरिएंट में भी डीजल ऑटोमैटिक का विकल्प मिलेगा. माइलेज की बात करें तो Kia Sonet के डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट का ARAI माइलेज लगभग 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर बताया गया है. वहीं डीजल मैनुअल वेरिएंट लगभग 22.3 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है.

टर्बो पेट्रोल इंजन में भी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

Kia Sonet में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलता है. ये इंजन 120 हॉर्सपावर की पावर और 172 Nm टॉर्क जनरेट करता है. अब इस इंजन के साथ 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स HTK(O) वेरिएंट से मिलेगा, जिसकी कीमत लगभग 9.89 लाख रुपये रखी गई है. इसके अलावा HTK+ वेरिएंट में भी ये विकल्प दिया गया है. पहले इन वेरिएंट में केवल मैनुअल या iMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता था, लेकिन अब ऑटोमैटिक के आने से ये SUV और ज्यादा बेहतर हो गई है.

1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प

Kia Sonet में 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मौजूद है. ये इंजन 81 हॉर्सपावर की पावर और 115 Nm टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन उन ग्राहकों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो कम बजट में एक बेहतर पेट्रोल SUV खरीदना चाहते हैं.

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स की बात करें तो Kia Sonet के नए मॉडल में कई एडवांस फीचर्स दी गई हैं. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. HTK+ वेरिएंट में 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, रियर कैमरा और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

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Tata Nexon या Maruti Brezza, किस गाड़ी को EMI पर खरीदना पड़ेगा सस्ता? ये हिसाब जानना जरूरी 

Published at : 16 Mar 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Kia INDIA Compact SUV Sonet 2026 Model Kia Sonet 2026 Automatic Variant
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