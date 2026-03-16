WagonR से लेकर Tiago तक, सेल्स में इन हैचबैक ने मचाई धूम, जानिए टॉप-10 बिक्री लिस्ट

भारत में हैचबैक कारें हमेशा से सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ियों में रही हैं. किफायती कीमत, अच्छा माइलेज और कम मेंटेनेंस के कारण लोग इन कारों को ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं. अब फरवरी 2026 में बिकने वाली टॉप-10 हैचबैक कारों की सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में Maruti Suzuki WagonR, Swift, Baleno, Alto, Tata Tiago, Hyundai i20, Grand i10 Nios, Toyota Glanza, Tata Altroz और Maruti Ignis जैसी कारों ने जगह बनाई है. इनमें से कुछ कारों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, जबकि कुछ की बिक्री पिछले साल के मुकाबले कम रही है.

WagonR और Swift ने मारी बाजी

फरवरी 2026 में Maruti Suzuki WagonR सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार रही. इस महीने इसकी कुल 14,885 यूनिट्स की बिक्री हुई. हालांकि फरवरी 2025 के मुकाबले इसकी बिक्री में करीब 25 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, क्योंकि पिछले साल इसी महीने इसकी 19,879 यूनिट्स बिकी थीं. दूसरे नंबर पर Maruti Suzuki Swift रही, जो कंपनी की सबसे पॉपुलर हैचबैक कारों में से एक है. फरवरी 2026 में Swift की 14,833 यूनिट्स बिकीं. हालांकि पिछले साल फरवरी के मुकाबले इसकी बिक्री में करीब 9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.

Baleno, Alto और Tiago का प्रदर्शन

तीसरे स्थान पर Maruti Suzuki Baleno रही. फरवरी 2026 में इसकी 14,632 यूनिट्स बिकीं. हालांकि पिछले साल फरवरी में इसकी 15,480 यूनिट्स बिकी थीं, इसलिए इसकी बिक्री में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट आई है. चौथे नंबर पर Maruti Suzuki Alto रही. फरवरी 2026 में Alto की कुल 9,787 यूनिट्स बिकीं. पिछले साल फरवरी के मुकाबले इसकी बिक्री में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पांचवें नंबर पर Tata Tiago रही, जिसे फरवरी 2026 में 7,040 ग्राहकों ने खरीदा.

Hyundai i20 और Grand i10 Nios की सेल्स

Hyundai i20 भी इस लिस्ट में शामिल रही और फरवरी 2026 में इसकी 5,852 यूनिट्स बिकीं. खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में लगभग 61 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी हुई है. वहीं Hyundai Grand i10 Nios की फरवरी 2026 में 5,589 यूनिट्स बिकीं. पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में करीब 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

Glanza, Altroz और Ignis भी टॉप-10 में

Toyota Glanza भी टॉप-10 हैचबैक कारों की लिस्ट में शामिल रही. फरवरी 2026 में इसकी 3,212 यूनिट्स बिकीं, लेकिन पिछले साल फरवरी के मुकाबले इसकी बिक्री में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आई है. Tata Altroz की बात करें तो फरवरी 2026 में इसकी 2,063 यूनिट्स की बिक्री हुई. पिछले साल के मुकाबले इसमें करीब 29 प्रतिशत की अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है. इस लिस्ट में दसवें नंबर पर Maruti Suzuki Ignis रही. फरवरी 2026 में इसकी 1,848 यूनिट्स बिकीं. हालांकि पिछले साल फरवरी के मुकाबले इसकी बिक्री में करीब 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें: Renault Duster से Honda ZR-V तक, मार्केट में जल्द आ रहीं Hybrid SUVs, जानें कब होगी लॉन्च?