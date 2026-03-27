1 लीटर में कितनी चलेगी Maruti की ये पॉपुलर कार? खरीदने से पहले जान लें रीयल माइलेज

मारुति सुजुकी की नई Victoris SUV तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर हो रही है. कंपनी ने इसके लिए 19.07 kmpl का माइलेज दावा किया है, लेकिन असल जिंदगी में यह कितना देती है, यह जानना जरूरी है. एक टेस्ट के दौरान इसके टॉप मॉडल ZXi+ (O) का माइलेज चेक किया गया, जिसमें यह शहर में करीब 14.78 kmpl और हाईवे पर 20.24 kmpl तक चली. इस तरह इसका कुल औसत माइलेज करीब 16.1 kmpl रहा. यानी कंपनी के दावे से थोड़ा कम, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा माइलेज माना जा सकता है, खासकर एक SUV के लिए.

इंजन और परफॉर्मेंस कैसी है?

Maruti Victoris में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 102bhp की पावर और 139Nm का टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जिससे ड्राइविंग स्मूद हो जाती है. साथ ही इसमें माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक दी गई है, जो फ्यूल बचाने में मदद करती है. यह SUV शहर और हाईवे दोनों जगह संतुलित परफॉर्मेंस देती है. इसके अलावा कंपनी इस कार को स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और CNG ऑप्शन में भी देती है, जिनका माइलेज और ज्यादा बताया जाता है.

डिजाइन और इंटीरियर कितना मॉडर्न है?

Victoris का डिजाइन काफी नया और अट्रैक्टिव है. इसमें सामने की तरफ बड़ी LED हेडलाइट्स, क्रोम डिजाइन और मजबूत बॉडी लुक मिलता है. साइड से देखने पर इसके 18-इंच के अलॉय व्हील और रूफ रेल इसे SUV जैसा दमदार लुक देते हैं. पीछे की तरफ LED लाइट बार और Victoris की ब्रांडिंग इसे प्रीमियम फील देती है.

अंदर की बात करें तो इसका इंटीरियर काफी मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर है. इसमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और आरामदायक सीट्स मिलती हैं. यह कार 5 लोगों के लिए आरामदायक स्पेस देती है, जिससे यह फैमिली के लिए भी अच्छा ऑप्शन बनती है.

फीचर्स कितने एडवांस हैं?

इस SUV में कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं जो इसे खास बनाते हैं. इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और हेड्स-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और अच्छा साउंड सिस्टम भी दिया गया है, जिससे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है.

सेफ्टी में कितनी भरोसेमंद है?

सेफ्टी के मामले में भी Victoris मजबूत है. इसमें 6 एयरबैग, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके टॉप मॉडल में 360 डिग्री कैमरा और ADAS लेवल 2 जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी दी गई है. इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.

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