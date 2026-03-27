हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो1 लीटर में कितनी चलेगी Maruti की ये पॉपुलर कार? खरीदने से पहले जान लें रीयल माइलेज

1 लीटर में कितनी चलेगी Maruti की ये पॉपुलर कार? खरीदने से पहले जान लें रीयल माइलेज

Maruti Victoris का रियल वर्ल्ड माइलेज कितना है? आइए शहर और हाईवे में इसकी असली फ्यूल एफिशिएंसी और फीचर्स की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 27 Mar 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

मारुति सुजुकी की नई Victoris SUV तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर हो रही है. कंपनी ने इसके लिए 19.07 kmpl का माइलेज दावा किया है, लेकिन असल जिंदगी में यह कितना देती है, यह जानना जरूरी है. एक टेस्ट के दौरान इसके टॉप मॉडल ZXi+ (O) का माइलेज चेक किया गया, जिसमें यह शहर में करीब 14.78 kmpl और हाईवे पर 20.24 kmpl तक चली. इस तरह इसका कुल औसत माइलेज करीब 16.1 kmpl रहा. यानी कंपनी के दावे से थोड़ा कम, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा माइलेज माना जा सकता है, खासकर एक SUV के लिए.

इंजन और परफॉर्मेंस कैसी है?

Maruti Victoris में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 102bhp की पावर और 139Nm का टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जिससे ड्राइविंग स्मूद हो जाती है. साथ ही इसमें माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक दी गई है, जो फ्यूल बचाने में मदद करती है. यह SUV शहर और हाईवे दोनों जगह संतुलित परफॉर्मेंस देती है. इसके अलावा कंपनी इस कार को स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और CNG ऑप्शन में भी देती है, जिनका माइलेज और ज्यादा बताया जाता है.

डिजाइन और इंटीरियर कितना मॉडर्न है?

Victoris का डिजाइन काफी नया और अट्रैक्टिव है. इसमें सामने की तरफ बड़ी LED हेडलाइट्स, क्रोम डिजाइन और मजबूत बॉडी लुक मिलता है. साइड से देखने पर इसके 18-इंच के अलॉय व्हील और रूफ रेल इसे SUV जैसा दमदार लुक देते हैं. पीछे की तरफ LED लाइट बार और Victoris की ब्रांडिंग इसे प्रीमियम फील देती है.

अंदर की बात करें तो इसका इंटीरियर काफी मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर है. इसमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और आरामदायक सीट्स मिलती हैं. यह कार 5 लोगों के लिए आरामदायक स्पेस देती है, जिससे यह फैमिली के लिए भी अच्छा ऑप्शन बनती है.

फीचर्स कितने एडवांस हैं?

इस SUV में कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं जो इसे खास बनाते हैं. इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और हेड्स-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और अच्छा साउंड सिस्टम भी दिया गया है, जिससे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है.

सेफ्टी में कितनी भरोसेमंद है?

सेफ्टी के मामले में भी Victoris मजबूत है. इसमें 6 एयरबैग, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके टॉप मॉडल में 360 डिग्री कैमरा और ADAS लेवल 2 जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी दी गई है. इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.

यह भी पढ़ें:- फैमिली को नहीं आएगी खरोंच! 10 लाख से कम कीमत में मिलती हैं ये 5 सेफ कारें, जानें रेटिंग 

Published at : 27 Mar 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Mileage Auto News Fuel Efficiency Maruti Victoris
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Affordable 7-Seater Cars: कम बजट में बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट हैं ये 7-सीटर कारें, जानें फीचर्स और कीमत
Affordable 7-Seater Cars: कम बजट में बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट हैं ये 7-सीटर कारें, जानें फीचर्स और कीमत
ऑटो
VIDA VX2 Plus KKR Edition: VIDA का KKR स्पेशल स्कूटर लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास
VIDA VX2 Plus KKR Edition: VIDA का KKR स्पेशल स्कूटर लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास
ऑटो
Renault Duster vs Tata Sierra vs Skoda Kushaq: किस SUV का माइलेज है सबसे ज्यादा? जानें पूरी डिटेल
Renault Duster vs Tata Sierra vs Skoda Kushaq: किस SUV का माइलेज है सबसे ज्यादा? जानें पूरी डिटेल
ऑटो
Volkswagen Defense News: ऑटो से डिफेंस तक: फॉक्सवैगन इजरायल के लिए तैयार करेगी हाईटेक ‘मिसाइल
Volkswagen Defense News: ऑटो से डिफेंस तक: फॉक्सवैगन इजरायल के लिए तैयार करेगी हाईटेक ‘मिसाइल
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: जंग के बीच ईरान का पावर शो! ग्राउंड वॉर के लिए लाखों लोगों को कर रहा तैयार, जानें खतरनाक प्लान
जंग के बीच ईरान का पावर शो! ग्राउंड वॉर के लिए लाखों लोगों को कर रहा तैयार, जानें खतरनाक प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए काले बादल, 40 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए काले बादल, 40 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
अमेरिका-इजरायल से जंग में ईरान को ड्रोन दे रहा रूस? सवाल पर क्रेमलिन ने दिया ये जवाब
अमेरिका-इजरायल से जंग में ईरान को ड्रोन दे रहा रूस? सवाल पर क्रेमलिन ने दिया ये जवाब
आईपीएल 2026
कब से कब तक खेला जाएगा IPL 2026 का टूर्नामेंट, जानें फाइनल की तारीख!
कब से कब तक खेला जाएगा IPL 2026 का टूर्नामेंट, जानें फाइनल की तारीख!
साउथ सिनेमा
10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, ‘भूत बंगला’ की मुसीबत बढ़ाने आ रही ये ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर फिल्म
10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, ‘भूत बंगला’ की मुसीबत बढ़ाने आ रही ये ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर फिल्म
इंडिया
LPG Crisis: देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
एग्रीकल्चर
Home Gardening Pistachio: बाजार से पिस्ता खरीदना भूल जाएंगे! घर के गमले में पिस्ता उगाने का ये है सबसे आसान तरीका
बाजार से पिस्ता खरीदना भूल जाएंगे! घर के गमले में पिस्ता उगाने का ये है सबसे आसान तरीका
जनरल नॉलेज
24 अकबर रोड वाले कांग्रेस मुख्यालय में कितने कमरे, किसने किया था इसे डिजाइन?
24 अकबर रोड वाले कांग्रेस मुख्यालय में कितने कमरे, किसने किया था इसे डिजाइन?
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget