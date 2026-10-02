Maruti Fronx में ADAS की तैयारी, बढ़ेगी कार सेफ्टी

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अब कार खरीदते समय सिर्फ डिजाइन, माइलेज और फीचर्स ही नहीं, बल्कि सेफ्टी भी एक अहम हिस्सा बनती जा रही है. इसी दिशा में Suzuki की नई रणनीति आने वाले समय में Maruti Suzuki की लोकप्रिय कारों के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है. कंपनी ने संकेत दिया है कि वह एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS को ज्यादा किफायती कारों तक पहुंचाने पर काम कर रही है.

इसका सीधा असर भविष्य में Maruti Suzuki Fronx जैसे मॉडल पर भी देखने को मिल सकता है. ऐसे में जानिए Maruti Suzuki की इस नई रणनीति और इससे होने वाले फायदे के बारे में.

महंगी कारों तक सीमित नहीं रहेगा ADAS

अभी ADAS को आमतौर पर प्रीमियम कारों से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि Suzuki का मानना है कि अगर यह तकनीक केवल महंगी गाड़ियों में उपलब्ध रहेगी, तो सड़क सुरक्षा पर इसका प्रभाव सीमित रहेगा. कंपनी इसी वजह से ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है जिसे कम कीमत वाली कारों में भी इस्तेमाल किया जा सके. Suzuki ने अपनी रणनीति को “Just-Right ADAS” के तौर पर पेश किया है. इसके तहत जरूरी सुरक्षा सुविधाओं को प्राथमिकता देने और गैर-जरूरी कंफर्ट फीचर्स को अलग रखने की दिशा में काम किया जा रहा है. ऐसे में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन डिपार्चर प्रिवेंशन जैसे फीचर्स को भविष्य के मॉडल्स में प्रमुख सुरक्षा तकनीक के रूप में देखा जा रहा है.

Fronx को लेकर बढ़ी उम्मीद

Maruti Suzuki Fronx कंपनी की महत्वपूर्ण कॉम्पैक्ट SUV है. भारत में इसकी बिक्री और लोकप्रियता को देखते हुए यह उन मॉडलों में शामिल हो सकती है जिन्हें भविष्य की नई तकनीक से फायदा मिले. हालांकि Suzuki ने अभी यह आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है कि नया किफायती ADAS सिस्टम सबसे पहले किन मॉडलों में आएगा या Fronx में इसे कब शामिल किया जाएगा. Fronx को लेकर चर्चा इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि इसके अपडेटेड वर्जन में ADAS को लेकर पहले से रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं.

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कैमरा और AI से घट सकती है लागत

Suzuki की नई योजना का सबसे दिलचस्प हिस्सा ADAS की लागत कम करना है. कंपनी हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों और AI चिप्स पर आधारित सिस्टम विकसित कर रही है. प्रस्तावित तकनीक में फ्रंट रडार पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम किया जा रहा है. ड्राइवर और ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग जैसे कैमरा आधारित सिस्टम को भी ADAS के साथ जोड़ने की योजना है. Suzuki ने यह भी बताया है कि नई इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर में कम्युनिकेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और बॉडी कंट्रोल से जुड़े कामों को एक Central Zone ECU में समेटने की योजना है.

Fronx की सेफ्टी में क्या बदलेगा?

Fronx में फिलहाल छह एयरबैग समेत कई सुरक्षा सुविधाएं मौजूद हैं. Maruti Suzuki ने जुलाई 2025 में छह एयरबैग को इस मॉडल में स्टैंडर्ड किया था. अगर भविष्य में कंपनी नई कम लागत वाली ADAS तकनीक को Fronx में शामिल करती है, तो ड्राइविंग के दौरान संभावित टक्कर की चेतावनी, इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन से जुड़ी सहायता जैसी सुविधाएं ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकती हैं.

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