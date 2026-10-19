मोदी सरकार का नया गेम, पटनायक, स्टालिन, उद्धव, जगन मोहन से किया संपर्क

केंद्र सरकार ने कांग्रेस की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए विपक्ष के साथ चर्चा की लगातार कोशिश की गई है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र ये बातें कही है. रिजिजू के इस लेटर के बाद जल्द ही सरकार की तरफ से महिला आरक्षण और परिसीमन बिल लाने की अटकलें तेज हो गई है.

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे गए लेटर में रिजिजू ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय महत्व के सभी विषयों पर विचार-विमर्श और चर्चा में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी को महत्व देती है और इसी नजरिये से डीएमके, समाजवादी पार्टी (सपा) और कई अन्य दलों के साथ बातचीत की गई. उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस रचनात्मक भूमिका निभाएगी और भविष्य के महत्वपूर्ण विधेयकों के मार्ग में बाधा नहीं डालेगी. लेटर के मुताबिक, सरकार ने तमाम बड़े विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर चर्चा कर ली है, जिसमें DMK, सपा, एआईएमआईएम, एनसीपी, शिवसेना (यूबीटी), बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी शामिल है.

इससे पहले मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश किए जाने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए. रिजिजू ने कहा, ‘आपने बताया कि 13 अगस्त, 2026 को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 64 दिन बीत जाने के बावजूद संसद का सत्रावसान नहीं किया गया है. इस पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद किसी निश्चित अवधि के भीतर उसका सत्रावसान करने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है.'

इस लेटर सबसे अहम बात परिसीमन बिल को लेकर लेकर है. रिजिजू ने कहा, 'सरकार ने परिसीमन संशोधन विधेयक पर विचार और इसे पारित कराने के लिए विपक्ष का समर्थन और सहयोग लगातार मांगा है. प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस से सरकार ने कई मौकों पर संपर्क किया है.' केंद्रीय मंत्री का कहना है कि मानसून सत्र के दौरान उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की और उनका सहयोग मांगा. उन्होंने कहा, ‘हालांकि बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने चर्चा के लिए तारीखें नहीं दीं, जिसके बाद सरकार ने अन्य राजनीतिक दलों से भी संपर्क किया.'