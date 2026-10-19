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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM-CM की फर्जी फोटो से बना रहे शिकार, साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का अलर्ट

PM-CM की फर्जी फोटो से बना रहे शिकार, साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का अलर्ट

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि ऐसे लोगों से सचेत रहें, जो पीएम-सीएम समेत वित्तमंत्री की डीप फेक फोटो के जरिए लोगों को साइबर फ्रॉड का शिकार बना रहे हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 19 Oct 2026 09:16 PM (IST)
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गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें पीएम, वित्त मंत्री, राज्यों के सीएम के नाम पर डीपफेक फोटो- वीडियो का इस्तेमाल कर साइबर फ्रॉड का शिकार बना रहे अपराधियों के प्रति अलर्ट किया गया है. यह इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक यूनिट है. 

एडवाइजरी के मुताबिक, ठग फेसबुक और इंस्टाग्राम का फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं. वे फर्जी सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक मदद का वादा करते हैं.

इसमें आगे कहा गया कि टैक्स, प्रोसेसिंग फीस या रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर पैसे मांगते हैं. इसके अलावा स्कैमर्स स्क्रैच कार्ड और स्पिन एंड विन जैसी स्कीमों के जरिए कैश बैक का लालच देते हैं. 

'यह लोगों को बेवकूफ बनाकर फ्रॉड करते हैं'

एडवाइजरी में आगे बताया गया कि यह लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट को अप्रूव करवाते हैं. यूपीआई पिन डलवाकर उनके पैसे चुरा लेते हैं.

पाकिस्तान से आने वाले कॉल को करें इग्नोर

लोगों को सलाह दी गई है कि पाकिस्तान +92 नंबर से आने वाली कॉल-व्हाट्सएप मैसेज को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहें. किसी भी सरकारी योजना की सच्चाई जानने के लिए उस विभाग से जुड़ी ऑफिशियल वेबसाइट देंखे. 

बैंक बैलेंस समेत ये चीजे न करें साझा

इसके अलावा कहा गया है कि अनजान लोगों के साथ कभी भी अपना आधार, पैन, बैंक डिटेल्स, ओटीपी या यूपीआई पिन साझा न करें.

यहां कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड से जुड़ी शिकायत 

इसके अलावा एडवाइजरी में हेल्पलाइन नंबर शेयर करते हुए बताया कि साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए 1930 पर कॉल करके या http://cybercrime.gov.in पर जाकर की जा सकती है.

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 19 Oct 2026 09:02 PM (IST)
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