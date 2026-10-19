PM-CM की फर्जी फोटो से बना रहे शिकार, साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का अलर्ट

गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें पीएम, वित्त मंत्री, राज्यों के सीएम के नाम पर डीपफेक फोटो- वीडियो का इस्तेमाल कर साइबर फ्रॉड का शिकार बना रहे अपराधियों के प्रति अलर्ट किया गया है. यह इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक यूनिट है.

एडवाइजरी के मुताबिक, ठग फेसबुक और इंस्टाग्राम का फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं. वे फर्जी सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक मदद का वादा करते हैं.

इसमें आगे कहा गया कि टैक्स, प्रोसेसिंग फीस या रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर पैसे मांगते हैं. इसके अलावा स्कैमर्स स्क्रैच कार्ड और स्पिन एंड विन जैसी स्कीमों के जरिए कैश बैक का लालच देते हैं.

'यह लोगों को बेवकूफ बनाकर फ्रॉड करते हैं'

एडवाइजरी में आगे बताया गया कि यह लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट को अप्रूव करवाते हैं. यूपीआई पिन डलवाकर उनके पैसे चुरा लेते हैं.

The National Cybercrime Threat Analytics Unit of the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), under the Ministry of Home Affairs, has issued an advisory warning people about cyber fraud using the names and deepfake videos of the Prime Minister, Finance Minister and state Chief Ministers. Fraudsters are targeting people through fake advertisements on Facebook and Instagram, promising financial assistance under bogus government schemes and demanding money as taxes, processing fees and registration charges. Scammers are also luring victims with cashback offers through scratch cards and spin-and-win schemes, and stealing money by tricking them into approving UPI collect requests and entering their UPI PINs. People have been advised to remain particularly cautious about calls and WhatsApp messages from Pakistani +92 numbers, verify government schemes through official departmental websites, and never share Aadhaar, PAN, bank details, OTPs or UPI PINs with strangers. Cyber fraud can be reported by calling helpline 1930 or visiting https://t.co/WYlMen5SZk — IANS (@ians_india) October 19, 2026

पाकिस्तान से आने वाले कॉल को करें इग्नोर

लोगों को सलाह दी गई है कि पाकिस्तान +92 नंबर से आने वाली कॉल-व्हाट्सएप मैसेज को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहें. किसी भी सरकारी योजना की सच्चाई जानने के लिए उस विभाग से जुड़ी ऑफिशियल वेबसाइट देंखे.

बैंक बैलेंस समेत ये चीजे न करें साझा

इसके अलावा कहा गया है कि अनजान लोगों के साथ कभी भी अपना आधार, पैन, बैंक डिटेल्स, ओटीपी या यूपीआई पिन साझा न करें.

यहां कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड से जुड़ी शिकायत

इसके अलावा एडवाइजरी में हेल्पलाइन नंबर शेयर करते हुए बताया कि साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए 1930 पर कॉल करके या http://cybercrime.gov.in पर जाकर की जा सकती है.