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हिंदी न्यूज़ऑटोकरोलबाग से Modify करवाई कार, अब आ रही दिक्कत, यहां कर सकते हैं शिकायत

करोलबाग से Modify करवाई कार, अब आ रही दिक्कत, यहां कर सकते हैं शिकायत

अगर आपने करोलबाग की किसी दुकान से कार मॉडिफाई कराई है और अब गाड़ी में खराबी या सर्विस को लेकर परेशानी हो रही है, तो जानिए ऐसी स्थिती में कहां शिकायत करना उचित होता है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 30 Sep 2026 11:54 AM (IST)
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दिल्ली में कार को मॉडिफाई कराने का चलन लगातार बढ़ रहा है. कई लोग अपनी कार का लुक बदलने, इंटीरियर अपग्रेड करने, म्यूजिक सिस्टम लगवाने या दूसरी एक्सेसरीज के लिए करोलबाग जैसे ऑटो मार्केट जाते हैं. हालांकि कार में अनुचित मॉडिफिकेशन करवाने से कार में खराबी होने जैसी दिक्कते आ सकती है.

ऐमें में अगर मॉडिफिकेशन के बाद कार में खराबी आ जाए, मॉडिफिकेशन आपके मुताबिक न हो या दुकानदार समस्या का समाधान करने से मना कर दे, तो ग्राहक के पास शिकायत करने के रास्ते मौजूद हैं. आइए जानते हैं ऐसी स्थिती में आपको कहां शिकायक दर्ज करवाना बेहतर होता है.

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सबसे पहले दुकानदार से करें शिकायत

अगर कार में मॉडिफिकेशन के बाद कोई तकनीकी समस्या आई है, तो सबसे पहले संबंधित दुकान या सर्विस प्रोवाइडर को लिखित रूप में शिकायत दें. बिल, पेमेंट रसीद, वर्क ऑर्डर, व्हाट्सऐप चैट और मॉडिफिकेशन से पहले व बाद की तस्वीरें संभालकर रखना बेहतर होता है. शिकायत में यह बताएं करें कौन सा काम कराया गया था, कितना पैमेंट किया गया और उसके बाद किस तरह की समस्या सामने आई.

National Consumer Helpline पर शिकायत

अगर दुकानदार समस्या का समाधान नहीं करता, तो आप National Consumer Helpline (NCH) पर शिकायत दर्ज करा सकता है. यह उपभोक्ता मामलों के विभाग का प्री-लिटिगेशन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म है. यहां शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित कंपनी या एजेंसी तक भेजा जाता है. NCH पर शिकायत के लिए 1915 या 1800-11-4000 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा 8800001915 पर SMS या WhatsApp के जरिए भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है. वहीं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.

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अगर मॉडिफिकेशन नियमों के खिलाफ है तो?

कार में हर तरह का बदलाव कानूनी रूप से सहीं नहीं माना जा सकता. Motor Vehicles Act में वाहन में कुछ बदलावों के लिए नियमों तथा संबंधित प्राधिकरण की मंजूरी लागू होती है. इसलिए ऐसा मॉडिफिकेशन जो वाहन की निर्धारित विशेषताओं या सुरक्षा को प्रभावित करता हो, उसके मामले में संबंधित परिवहन अथॉरिटी से जानकारी लेना जरूरी है.

सबूत संभालकर रखें

शिकायत करने से पहले कार की फोटो-वीडियो, बिल, पैमेंट का प्रमाण, दुकान की रसीद, चैट और दुकानदार से हुई बातचीत को सुरक्षित रखें. अगर मॉडिफिकेशन के बाद किसी दूसरे सर्विस सेंटर से जांच कराई गई है, तो उसकी रिपोर्ट भी संभालकर रखें. इससे यह समझने में आसानी होगी कि कार के कौनसे पार्ट या हिस्से में दिक्कत आ रही है.

यह भी पढ़ें: मारुति का बड़ा धमाका, Swift, Dzire और Baleno अब CNG ऑटोमैटिक में लॉन्च

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 30 Sep 2026 11:54 AM (IST)
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