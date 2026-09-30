करोलबाग से Modify करवाई कार, अब आ रही दिक्कत, यहां कर सकते हैं शिकायत

दिल्ली में कार को मॉडिफाई कराने का चलन लगातार बढ़ रहा है. कई लोग अपनी कार का लुक बदलने, इंटीरियर अपग्रेड करने, म्यूजिक सिस्टम लगवाने या दूसरी एक्सेसरीज के लिए करोलबाग जैसे ऑटो मार्केट जाते हैं. हालांकि कार में अनुचित मॉडिफिकेशन करवाने से कार में खराबी होने जैसी दिक्कते आ सकती है.

ऐमें में अगर मॉडिफिकेशन के बाद कार में खराबी आ जाए, मॉडिफिकेशन आपके मुताबिक न हो या दुकानदार समस्या का समाधान करने से मना कर दे, तो ग्राहक के पास शिकायत करने के रास्ते मौजूद हैं. आइए जानते हैं ऐसी स्थिती में आपको कहां शिकायक दर्ज करवाना बेहतर होता है.

सबसे पहले दुकानदार से करें शिकायत

अगर कार में मॉडिफिकेशन के बाद कोई तकनीकी समस्या आई है, तो सबसे पहले संबंधित दुकान या सर्विस प्रोवाइडर को लिखित रूप में शिकायत दें. बिल, पेमेंट रसीद, वर्क ऑर्डर, व्हाट्सऐप चैट और मॉडिफिकेशन से पहले व बाद की तस्वीरें संभालकर रखना बेहतर होता है. शिकायत में यह बताएं करें कौन सा काम कराया गया था, कितना पैमेंट किया गया और उसके बाद किस तरह की समस्या सामने आई.

National Consumer Helpline पर शिकायत

अगर दुकानदार समस्या का समाधान नहीं करता, तो आप National Consumer Helpline (NCH) पर शिकायत दर्ज करा सकता है. यह उपभोक्ता मामलों के विभाग का प्री-लिटिगेशन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म है. यहां शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित कंपनी या एजेंसी तक भेजा जाता है. NCH पर शिकायत के लिए 1915 या 1800-11-4000 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा 8800001915 पर SMS या WhatsApp के जरिए भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है. वहीं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: कड़ाके की ठंड में धोखा नहीं देगी कार, सर्दियों से पहले अपनाएं ये 5 जरूरी टिप्स

अगर मॉडिफिकेशन नियमों के खिलाफ है तो?

कार में हर तरह का बदलाव कानूनी रूप से सहीं नहीं माना जा सकता. Motor Vehicles Act में वाहन में कुछ बदलावों के लिए नियमों तथा संबंधित प्राधिकरण की मंजूरी लागू होती है. इसलिए ऐसा मॉडिफिकेशन जो वाहन की निर्धारित विशेषताओं या सुरक्षा को प्रभावित करता हो, उसके मामले में संबंधित परिवहन अथॉरिटी से जानकारी लेना जरूरी है.

सबूत संभालकर रखें

शिकायत करने से पहले कार की फोटो-वीडियो, बिल, पैमेंट का प्रमाण, दुकान की रसीद, चैट और दुकानदार से हुई बातचीत को सुरक्षित रखें. अगर मॉडिफिकेशन के बाद किसी दूसरे सर्विस सेंटर से जांच कराई गई है, तो उसकी रिपोर्ट भी संभालकर रखें. इससे यह समझने में आसानी होगी कि कार के कौनसे पार्ट या हिस्से में दिक्कत आ रही है.

यह भी पढ़ें: मारुति का बड़ा धमाका, Swift, Dzire और Baleno अब CNG ऑटोमैटिक में लॉन्च