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हिंदी न्यूज़ऑटोCarTata Motors का बड़ा धमाका, पर गाड़ियों पर 3.35 लाख तक की छूट

Tata Motors का बड़ा धमाका, पर गाड़ियों पर 3.35 लाख तक की छूट

नवरात्रि और दशहरा पर नई कार खरीदने वालों की लगी लॉटरी, टाटा ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर घोषित की भारी छूट, कर्व और हैरियर ईवी पर भी होगी लाखों की बचत.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Oct 2026 07:08 PM (IST)
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भारत में नवरात्रि और दशहरा के त्योहारों के दौरान नई कार खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है. टाटा मोटर्स ने अपनी पैसेंजर गाड़ियों के पूरे पोर्टफोलियो पर बंपर फेस्टिव ऑफर्स और डिस्काउंट की घोषणा कर दी है, जिसके तहत ग्राहकों को 3.35 लाख रुपये तक का भारी फायदा मिल सकता है.

यह डिस्काउंट टाटा की पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक तीनों तरह की कारों पर दिया जा रहा है. आइए जानते हैं कि टाटा की किस गाड़ी पर इस अक्टूबर कितने रुपये की बचत की जा सकती है.

टाटा Tiago, Tigor और Altroz पर बचत

मध्यमवर्गीय परिवारों के बीच पसंद की जाने वाली टाटा की छोटी कारों पर कंपनी ने अच्छे ऑफर्स निकाले हैं. टाटा Tiago के पेट्रोल और सीएनजी मॉडल्स पर ग्राहकों को कुल 35,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. इसमें 15,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट, 5,000 रुपये की ओईएम सपोर्ट और 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस या 15,000 रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट शामिल है.

इसी तरह टाटा Tigor पर कुल 30,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है. वहीं टाटा की प्रीमियम हैचबैक कार Altroz के सीएनजी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 55,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है, जबकि इसके पेट्रोल और डीजल वेरिएंट पर 35,000 रुपये तक का डिस्काउंट उपलब्ध है.

टाटा Nexon और Punch के इलेक्ट्रिक मॉडल पर बंपर छूट

त्योहारी सीजन में टाटा ने अपनी सबसे लोकप्रिय एसयूवी Nexon पर भी बड़ा दांव खेला है. Nexon के चुनिंदा पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट पर 75,000 रुपये तक की बड़ी छूट मिल रही है. इसके सीएनजी मॉडल पर 60,000 रुपये, पेट्रोल ऑटोमैटिक/मैनुअल के अन्य वेरिएंट्स पर 55,000 रुपये और डीजल मॉडल पर 20,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है. वहीं Nexon EV खरीदने पर 45,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा, जिसमें 10,000 रुपये का ग्रीन बोनस भी शामिल है.

जहां तक टाटा Punch का सवाल है, कंपनी ने इसके पेट्रोल या सीएनजी मॉडल पर कोई ऑफर नहीं दिया है. लेकिन Punch EV के लॉन्ग रेंज वेरिएंट पर 1.45 लाख रुपये, मीडियम रेंज पर 1.25 लाख रुपये और स्मार्ट वेरिएंट पर 95,000 रुपये तक की भारी बचत का मौका मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: 20 लाख के बजट में ये हैं सबसे ज्यादा माइलेज वाली कारें, देख लें लिस्ट

टाटा Curvv पर मिल रहा है सबसे बड़ा डिस्काउंट

इस लिस्ट में सबसे बड़ी और ऐतिहासिक छूट टाटा Curvv EV पर दी जा रही है. कर्व ईवी के चुनिंदा वेरिएंट्स, एक्स ट्रिम्स को छोड़कर पर ग्राहकों को पूरे 3.35 लाख रुपये तक का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, जो टाटा की सभी कारों में सबसे अधिक है. इसके अलावा इसके क्रिएटिव वेरिएंट पर भी 2.85 लाख रुपये तक की बड़ी बचत उपलब्ध है.

Harrier, Safari और Sierra पर भी तगड़े ऑफर्स

टाटा की बड़ी एसयूवी जैसे Harrier और Safari के डीजल मॉडल्स पर ग्राहकों को 45,000 रुपये तक के कुल फेस्टिव बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें स्क्रैपेज और एक्सचेंज बोनस शामिल हैं. इसके साथ ही Harrier EV के फियरलेस और एम्पॉवर्ड वेरिएंट्स पर कंपनी 2.75 लाख रुपये तक का तगड़ा डिस्काउंट दे रही है. टाटा की हाल ही में आई Sierra के पेट्रोल और डीजल मॉडल्स पर भी 30,000 रुपये तक की छूट मिल रही है.

यह भी पढ़ें: पहाड़ों पर कितनी सक्सेस हैं इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल-डीजल के मुकाबले कहां?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Oct 2026 07:08 PM (IST)
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