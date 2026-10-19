हाईवे पर काम न आए इमरजेंसी नंबर तो कहां करें शिकायत, तुरंत मिलेगी राहत

नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान गाड़ी खराब हो जाए, दुर्घटना हो जाए या सड़क से जुड़ी कोई परेशानी सामने आ जाए तो समय पर मदद मिलना जरूरी होता है. ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की 1033 हेल्पलाइन काम आती है. यह सेवा हाईवे पर मेडिकल इमरजेंसी, वाहन खराब होने, एंबुलेंस और क्रेन जैसी सहायता के लिए उपलब्ध है. लेकिन अगर किसी वजह से इस नंबर पर कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, तो कुछ दूसरे विकल्प भी आपके काम आ सकते हैं.

1033 पर कॉल न लगे तो 112 डायल करें

नेशनल हाईवे पर दुर्घटना हो जाए, कोई व्यक्ति घायल हो या पुलिस और एंबुलेंस की तत्काल जरूरत हो, तो 112 पर कॉल करें. यह देशभर में पुलिस, स्वास्थ्य और अग्निशमन जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए एकीकृत नंबर है. कॉल पर अपनी परेशानी बताने के साथ हाईवे का नाम, यात्रा की दिशा, नजदीकी टोल प्लाजा या माइलस्टोन की जानकारी दें. इससे मदद पहुंचाने वाली टीम को घटनास्थल पहचानने में आसानी होती है.

टोल प्लाजा से भी मांग सकते हैं मदद

अगर हाईवे पर वाहन खराब हो गया है या सड़क पर कोई समस्या है, तो नजदीकी टोल प्लाजा के कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश करें. टोल प्लाजा पर उपलब्ध सूचना बोर्ड या रसीद पर दिए गए संपर्क विवरण को भी जरूर जांच करें. अपनी समस्या और लोकेशन बताकर संबंधित सड़क संचालक या अधिकारियों से मदद मांगें. हर टोल प्लाजा की रसीद पर एक जैसा संपर्क नंबर हो, यह जरूरी नहीं है.

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राजमार्ग यात्रा ऐप का इस्तेमाल करें

अगर हाईवे पर गड्ढे, सड़क की खराब स्थिति, टोल कर्मचारियों के व्यवहार या दूसरी सुविधाओं से जुड़ी शिकायत करनी है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के राजमार्गयात्रा ऐप और आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है. इसके जरिए सड़क से जुड़ी समस्या की शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया गया है. शिकायत करते समय हाईवे का नाम, समस्या की सही जगह और संभव हो तो फोटो जैसी जानकारी दें. ध्यान रखें कि जानलेवा स्थिति में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के बजाय तुरंत आपातकालीन सहायता मांगें.

एंबुलेंस और क्रेन की मदद कैसे मिलेगी?

NHAI की 1033 हेल्पलाइन हाईवे पर वाहन खराब होने, मेडिकल इमरजेंसी और जरूरत के अनुसार एंबुलेंस, क्रेन या पेट्रोलिंग वाहन से जुड़ी सहायता के लिए बनाई गई है. अगर 1033 पर संपर्क नहीं हो रहा और किसी की जान को खतरा है, तो 112 पर कॉल करें. भारत सरकार की हेल्पलाइन डायरेक्टरी में 102 को राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है. अलग-अलग राज्यों में सेवाओं की उपलब्धता और दायरा अलग हो सकता है.

मदद मांगते समय इन बातों का रखें ध्यान

हाईवे पर परेशानी होने पर सबसे पहले अपनी और यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें. संभव हो तो वाहन को सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर ले जाएं और हैजर्ड लाइट चालू करें. मदद के लिए फोन करते समय अपनी लोकेशन, वाहन का प्रकार और समस्या स्पष्ट रूप से बताएं. अगर सड़क पर दुर्घटना हुई है, तो ट्रैफिक के बीच खड़े होने या बिना सुरक्षा के सड़क पार करने से बचें.

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