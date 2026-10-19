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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसौरव-रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ने पर रत्ना सिंह बोलीं, 'कोर्ट में मजाक...'

सौरव-रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ने पर रत्ना सिंह बोलीं, 'कोर्ट में मजाक...'

सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने कहा कि ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ाने का फैसला राइट टू लिबर्टी के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती देंगी.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 19 Oct 2026 08:12 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को कोर्ट से सोमवार (19 अक्टूबर) को जमानत नहीं मिली. विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी. कोर्ट के इस फैसले पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और लीगल हेड रत्ना सिंह की प्रतिक्रिया आई.

एक्स पोस्ट में अभिजीत दीपके ने दो खबरों का स्क्रीनशॉट शेयर किया. एक में सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ने का जिक्र है. वहीं एक पोस्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले का जिक्र है जिसमें मर्डर के दोषी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई. इन दोनों स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए दीपके ने बस 'फुल स्टॉप' लिखा है.

अपर कोर्ट में चुनौती देंगे- रत्ना सिंह

कोर्ट के इस फैसले पर सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने कहा कि वो इसे अपर कोर्ट में चुनौती देंगी. ये राइट टू लिबर्टी के खिलाफ है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसको सामने कुचला जा रहा है. सामने से दिख रहा है कि क्या किया जा रहा है? अगर उन्हें लग रहा है कि ये सब करके वो हमें डरा देंगे तो वो गलत सोच रहे हैं.

कोर्ट में मजाक चल रहा है- रत्ना सिंह

उन्होंने कहा, "कोर्ट में मजाक चल रहा है. कोर्ट में जो सारी चीजें चल रही हैं, वो मजाक चल रही हैं. मुझे नहीं पता कि इनको अभी कोर्ट भी बोलना चाहिए या नहीं. क्योंकि यहां पर कानून के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है. क्योंकि यहां पर वकील बोलते गए कि कैसे उनको ज्यूडिशियल कस्टडी नहीं देनी चाहिए...लेकिन कुछ भी नहीं सुना गया है."

रत्ना सिंह ने आगे कहा, "आज भी उन्होंने Surety का रीजन देकर इन लोगों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है. पहले से एक फेमस जजमेंट है जो कहती है कि अगर Surety का वेरिफिकेशन होना है या कुछ भी होना है, आप ज्यूडिशियल कस्टडी में नहीं रख सकते. चार दिन से वो लोग यही कर रहे हैं."

इसके आगे उन्होंने दावा किया, "उनके वकीलों ने कहा कि हमें लगता है कि ये लोग बाहर निकलकर फिर से प्रोटेस्ट करेंगे. हमने तो कोई कॉल नहीं दिया है. 10 अक्टूबर के बाद से इन दोनों की तरफ से तो कोई कॉल नहीं गया है. आज हमने और वकीलों ने ऐसी स्थिति देखी है जिस पर वो भी सोच रहे हैं कि ये कब और कैसे हुई है? वहां पर SEM तीन घंटे से वो ऑर्डर लिख रहे थे. उन्होंने Surety को अंदर बुलाया और सबको बोला कि आप बाहर निकलिए, मैं इन सबसे सवाल जवाब करूंगा. सवाल पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, था. किसी दोस्त को कोई मम्मी पापा का नाम रटाकर भेजता है?"

छह दिन से मजाक चल रहा है- रत्ना सिंह

रत्ना सिंह ने ये भी दावा किया, "ये सवाल किसी के Surety न बनने का रीजन हो सकता है? दूसरे का कह रहे हैं कि आपके फोटो मैच नहीं हो रही. आपके फोटो में आपके बाल छोटे हैं, अभी आपके बाल बड़े हैं. छह दिन से मजाक चल रहा है और हम लोग मजाक देख रहे हैं. इन लोगों ने मेंटल टॉर्चर किया है, जो वकील आ रहे थे और जितने भी टीम के मेंबर्स थे उनका भी मेंटल टॉर्चर किया है. SEM कोर्ट को जवाब देना चाहिए कि उसका अस्तित्व क्यों है, अगर उनको ज्यूडिशियल कस्टडी में ही सबको भेजना है तो फिर आप बता दीजिए. सारे लोग ज्यूडिशियल कस्टडी में ही रहेंगे."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 19 Oct 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
Ashutosh Ranka Saurav Das
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