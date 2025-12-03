एक्सप्लोरर
Maruti की पहली इलेक्ट्रिक SUV में कितनी मिलेगी रेंज? जानें फीचर्स से लेकर डिलीवरी तक की डिटेल्स
मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV मारुति ई विटारा को फिर से पेश किया है, इस एसयूवी में 49 kWh और 61 kWh दो बैटरी पैक मिले हैं. आइए इसकी रेंज और डिलीवरी के बारे में विस्तार से जानते हैं.
Maruti Suzuki ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Maruti E Vitara को दोबारा पेश किया है. इससे पहले इसे जनवरी 2025 में ऑटो एक्सपो के दौरान दिखाया गया था. इस बार कंपनी ने इसके फीचर्स, बैटरी, रेंज और डिलीवरी टाइम के बारे में नई जानकारी दी है. कंपनी इसे इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में बड़ा कदम मान रही है. आइए विस्तार से जानते हैं.
Maruti E Vitara के फीचर्स
- इस SUV में कई नए और अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे मॉडर्न कारों की तरह बनाते हैं. इसमें एंबिएंट लाइट, बड़ा 26.04 सेमी का डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट, पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और आरामदायक स्लाइडिंग रियर सीट मिलती है. इसके अलावा इसमें LED लाइट्स, 18 इंच के अलॉय व्हील, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ड्यूल टोन इंटीरियर, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ, वायरलैस चार्जर, रूफ स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है. ड्राइविंग के लिए इसमें अलग-अलग मोड मिलते हैं, जैसे नॉर्मल मोड, रीजन मोड और स्नो मोड.
कितना सुरक्षित है Maruti E Vitara?
- इस SUV में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें Level-2 ADAS, सात एयरबैग, हिल होल्ड कंट्रोल, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ESP और 360 डिग्री कैमरा मिलता है. इसके साथ ही पार्किंग सेंसर, TPMS, ऑटो डिमिंग मिरर, सीट बेल्ट एडजस्टर और ई-कॉल फीचर भी दिया गया है. भारत NCAP क्रैश टेस्ट में इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो इसे और ज्यादा सुरक्षित बनाती है.
बैटरी और रेंज
- Maruti E Vitara दो बैटरी विकल्प- 49 kWh और 61 kWh के साथ आएगी. कंपनी के अनुसार बड़ी बैटरी वाली SUV एक बार चार्ज होने पर 543 किलोमीटर की ARAI रेंज देगी. ये रेंज इसे लंबी दूरी के लिए भी एक अच्छा विकल्प बनाती है.
डिलीवरी कब से शुरू होगी?
- कंपनी ने बताया है कि Maruti E Vitara की डिलीवरी 2026 से शुरू की जाएगी. डिलीवरी शुरू करने से पहले कंपनी 1100 शहरों में करीब 2000 चार्जिंग पॉइंट लगा चुकी है और 2030 तक देशभर में कुल 1 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाने का टारगेट है. कंपनी इस SUV को BaaS (Battery as a Service) के साथ भी पेश करेगी, जिससे ग्राहक बैटरी किराए पर भी ले सकेंगे.
किन कारों से होगा मुकाबला?
- Maruti E Vitara भारतीय बाजार में कई इलेक्ट्रिक SUVs को टक्कर देगी. इसका सीधा मुकाबला-Hyundai Creta Electric, MG Windsor, Tata Curvv EV, Mahindra BE 6 और Tata Harrier EV जैसी कारों से होगा.
