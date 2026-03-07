अगर 50 हजार डाउन पेमेंट पर Maruti Ertiga खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? ये गाड़ियां राइवल्स

अगर आप अपनी फैमिली के लिए किसी ऐसी कार की तलाश में हैं जो किफायती होने के साथ ही माइलेज भी अच्छा दे तो आपके लिए मारुति अर्टिगा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है, खास बात यह है कि इस कार को खरीदने के लिए आपको फुल पेमेंट देने की जरूरत नहीं है. आप इसे डेढ़ लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर फाइनेंस पर भी खरीद सकते हैं और बाकी रकम आसान EMI में चुका सकते हैं.

नई Maruti Suzuki Ertiga की कीमत अब करीब 8.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 12.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. अगर कोई शख्स दिल्ली में इसका बेस LXI पेट्रोल मॉडल खरीदता है, तो आरटीओ और इंश्योरेंस जोड़कर इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 10 लाख रुपये के आसपास पड़ती है.

हर महीने कितनी EMI भरनी होगी?

अगर आप 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो बाकी करीब 8.50 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. मान लीजिए बैंक आपको यह लोन 9.8 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए देता है, तो हर महीने लगभग 19,978 रुपये की EMI बन सकती है. वहीं अगर लोन की अवधि 7 साल कर दी जाए, तो मासिक EMI घटकर करीब 15,585 रुपये रह जाती है.

मार्केट में कौन-सी गाड़ियां राइवल्स?

अब Maruti Ertiga के पावरट्रेन की बात करते हैं. इसमें 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन करीब 101.65 bhp की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह कार पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में मिलती है. CNG वेरिएंट में इंजन करीब 88 PS की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है. पेट्रोल मॉडल में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है, जबकि CNG वेरिएंट केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.

भारतीय बाजार में यह MPV 7-सीटर सेगमेंट में Toyota Rumion और Renault Triber जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती है. परिवार के साथ सफर करने वालों के लिए यह कार स्पेस, माइलेज और कीमत के लिहाज से एक अच्छा विकल्प मानी जाती है.

