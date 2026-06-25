भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार हुई महंगी, खरीदने वालों को लगा बड़ा झटका

Maruti Dzire Price Hike 2026: अगर आप भी कुछ दिनों में किसी फेस्टिवल पर नई कार खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी धाक जमा चुकी दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से डिजायर की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी कर दी है. जिसके बाद अब हर तरफ इस खबर की चर्चा हो रही है.

बता दें कि, कंपनी का यह फैसला उन ग्राहकों के लिए एक बड़ा झटका है जो बजट में एक बेहतरीन फैमिली कार घर लाने की सोच रहे थे. हालांकि, मारुति ने इस प्राइस हाइक के पीछे इनपुट कॉस्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग लागत में बढ़ोतरी को मुख्य वजह बताया है.

जानिए कितनी बढ़ी हैं कीमतें?

बता दें कि, मारुति सुजुकी ने डिजायर के अलग-अलग वेरिएंट्स के हिसाब से कीमतों में 7,500 रुपये तक का इजाफा किया है. कंपनी ने इसके पेट्रोल से चलने वाले मैनुअल वेरिएंट्स पर सीधे ₹5,000 की बढ़ोतरी की है. वहीं, अगर आप ऑटोमैटिक गियरबॉक्स खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 7,500 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे.

वहीं, सीएनजी लवर्स को भी कंपनी ने नहीं बख्शा है. क्योंकि, डिजायर के सीएनजी वेरिएंट्स की कीमतों को भी ₹5,000 बढ़ा दिया गया है. यह बढ़ी हुई नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं.

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कितनी है Dzire की नई एक्स-शोरूम कीमत?

मारुती सुजुकी के नए प्राइस बढ़ोतरी के बाद मारुति सुजुकी डिजायर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 6.57 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए ₹9.39 लाख तक चली गई है. इसके पेट्रोल वेरिएंट्स अब 6.57 लाख रुपये से 9.39 लाख रुपये के बीच मिलेंगे. जबकि ऑटोमैटिक वेरिएंट्स की रेंज 7.90 लाख रुपये से शुरू होकर ₹9.39 लाख तक जाती है.

जबकि मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद माने जाने वाले डिजायर सीएनजी वेरिएंट को खरीदने के लिए अब आपको ₹8.22 लाख से लेकर ₹9.12 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच खर्च करने होंगे जिससे ऑन-रोड प्राइस भी काफी बढ़ जाएगी.

फीचर्स और इंजन में नहीं है कोई बदलाव

खास बात बात यह है कि कंपनी ने कार की कीमतों में भले ही इजाफा किया हो लेकिन इसके इंजन और फीचर्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है. आपको इसमें वही पुराना और भरोसेमंद 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 90 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

माइलेज के मामले में यह कार आज भी बेजोड़ है जहां पेट्रोल में यह लगभग 22 km/l और सीएनजी में 33 किमी/किग्रा तक का शानदार माइलेज देती है. साथ ही क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 7-इंच का स्मार्टप्ले टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स वैसे ही मिलते रहेंगे.

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