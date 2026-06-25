9 लाख रुपये में मिलेगा प्रीमियम केबिन और शानदार फीचर्स, इस SUV ने बढ़ाई Creta की टेंशन

7 Seater SUV Under 10 lakhs: अगर आप मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट के दीवाने हैं तो आपको हुंडई क्रेटा तो जरूर पसंद होगा. भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में क्रेटा का दबदबा शुरू से ही रहा है. लेकिन अब इस शानदार SUV को टक्कर देने के लिए फ्रांस की मशहूर कार कंपनी सिट्रॉन ने अपना एक नया और बेहद किफायती दांव चल दिया है. कंपनी ने अपनी पॉपुलर एसयूवी एयरक्रॉस का एक नया लिमिटेड मॉडल सिट्रॉन एयरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन लॉन्च किया है.

इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत महज 9.09 लाख रुपये रखी गई है. इतनी कम कीमत में बड़ी एसयूवी का फील, आलीशान केबिन और कमाल के फीचर्स देकर सिट्रॉन ने सीधे तौर पर क्रेटा और सेल्टोस जैसे बड़े दिग्गजों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. तो चलिए जानतें इस गाड़ी के बारे में पुरे डिटेल में.

लग्जरी और प्रीमियम फील देगी कार

बता दें कि, सिट्रॉन एयरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार इंटीरियर है. सिट्रॉन ने ग्राहकों की डिमांड को समझते हुए इसके सभी वेरिएंट्स में मेट्रोपॉलिटन बेज लेदरेट अपहोल्स्ट्री को स्टैंडर्ड यानी जरूरी हिस्सा बना दिया है. इसका मतलब है कि अब आपको बेस मॉडल में भी कपड़े की सीट के बजाय महंगी कारों जैसी लेदर फिनिश वाली सीटें मिलेंगी.

इसके साथ ही केबिन में ब्लैक ग्रैन्ड और सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स के साथ सिल्वर एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया गया है. लंबी यात्रा के दौरान थकान न हो इसके लिए आगे और पीछे दोनों रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं. जिससे आप का सफर आरामदायक हो सकता है.

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तीन खास एक्सेसरी पैकेजेस में हुई है कार लॉन्च

सिट्रॉन ने अपनी इस गाड़ी को तीन पैकेजेस में लॉन्च किया है. जिसमें यू, प्लस और मैक्स पेश किए हैं. बता दें कि, अगर आप यू पैक चुनते हैं तो आपको 10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, फॉग लैंप्स और गाइडलाइंस वाला रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है.

वहीं प्लस पैक में वायरलेस चार्जर जैसी सुविधाएं जुड़ जाती हैं. लेकिन सबसे मजेदार इसका मैक्स पैक है. जिसमें एम्पलीफायर के साथ प्रीमियम JBL स्पीकर्स और सबसे जरूरी फीचर फ्रंट, केबिन और रियर को कवर करने वाला 3-चैनल डैशकैम मिलता है. यह डैशकैम लेन बदलने और टक्कर की चेतावनी जैसे एडवांस्ड ऑडियो अलर्ट भी देता है.

5 Seater के साथ 7 Seater का है विकल्प

आपको बता दें कि, परफॉर्मेंस की बात करें तो इस एसयूवी में आपको मैकेनिकल तौर पर दो बेहतरीन इंजन ऑप्शंस मिलते हैं. पहला है 1.2-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 82hp की पावर देता है और दूसरा है ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए 1.2 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन जो 110hp की दमदार पावर जनरेट करता है.

यह कार अपने सेगमेंट की इकलौती ऐसी गाड़ी है जो 5 सीटर के साथ-साथ 7 सीटर के विकल्प में भी आती है. 9.09 लाख रुपये से लेकर 11.99 लाख रुपये तक जाने वाली इस रेंज में क्रेटा के बेस मॉडल की कीमत में आपको एयरक्रॉस का एक आलीशान और पूरी तरह लोडेड वेरिएंट मिल जाता है.

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