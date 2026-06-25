रंग बदलने वाली Defender V8 आई सामने, जानिए क्या-क्या है खास

Color Shifting Defender V8: जब एक बेहतरीन और क्लासिक गाड़ी की बात होती है तो ऑफ रोडिंग और लग्जरी एसयूवी की दुनिया में लैंड रोवर डिफेंडर का नाम ही काफी है. लेकिन इस बार कंपनी के लैंड रोवर क्लासिक डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा पेश किया है. जिसने पूरी दुनिया के कार प्रेमियों को हैरान कर दिया है. कंपनी ने अपने विशेष वर्क्स बेस्पोक प्रोग्राम के तहत एक बेहद अनोखा क्लासिक डिफेंडर V8 कलेक्शन पेश किया है.

बता दें कि, इस कलेक्शन की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खासियत इसका रंग बदलने वाला पेंट है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे कलेक्शन की चार अलग-अलग बॉडी स्टाइल वाली गाड़ियों को दुनिया के एक ही खास ग्राहक की डिमांड पर तैयार किया गया है. चलिए जानतें हैं पूरी डिटेल में खबर के बारे में.

बदल जाती है गाड़ी का रंग

बता दें कि, इस खास डिफेंडर कलेक्शन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका स्पेक्ट्रल ग्रीन पेंट फिनिश है. यह कोई ऐसा-वैसा रंग नहीं है बल्कि एक कलर-शिफ्टिंग पेंट है जो रोशनी की स्थिति और देखने के एंगल के हिसाब से अपना रंग बदलता है.

जब आप इसे अलग-अलग दिशाओं से देखेंगे तो यह कभी गहरा हरा, कभी चमकीला बैंगनी तो कभी सुनहरे शेड्स में चमकता हुआ दिखाई देगा. कंपनी के मुताबिक इस जादुई फिनिश को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए हर एक गाड़ी को पेंट शॉप में लगभग 400 घंटे का लंबा समय लगा है.

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शानदार स्टाइल और लग्जरी इंटीरियर

आपको बता दें कि, इस खास कलेक्शन में कंपनी ने दो नए बॉडी स्टाइल भी जोड़े हैं. जिसमें 110 डबल कैब पिक-अप और 90 हार्ड टॉप शामिल हैं. गाड़ी के बाहरी हिस्से को शानदार लुक देने के लिए इसमें आइसी व्हाइट रंग की छत और एक मजबूत एक्सपेडिशन केज दिया गया है.

इंटीरियर की बात करें तो केबिन के अंदर बेहद प्रीमियम वैनिला लेदर सीट्स दी गई हैं, जिन पर बाहर के पेंट से मैच करती हुई ग्रीन कलर की स्टिचिंग की गई है. इतना ही नहीं गाड़ी के डैशबोर्ड के सेंट्रल पैनल और 18-इंच के अलॉय व्हील्स पर भी इसी रंग बदलने वाले पेंट का इस्तेमाल किया गया है. कुल मिलाकर गाड़ी का इंटीरियर और स्टाइल बेहद ही शानदार है.

मिलेगा V8 इंजन का पावर

दिखने में भले ही यह गाड़ी आपको क्लासिक और विंटेज लुक देती है. लेकिन इसके अंदर की तकनीक पूरी तरह से मॉडर्न है. इसमें नया 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया गया है जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है. इन गाड़ियों को तैयार करने के लिए 2012 से 2016 के बीच बनी ओरिजिनल डिफेंडर को बेस बनाया गया है.

परफॉर्मेंस के लिए इसमें 5.0-लीटर का बेहद पावरफुल नैचुरली एस्पिरेटेड V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो 405 PS की जबर्दस्त पावर और 515 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

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