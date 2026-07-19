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हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ इतनी कीमत पर Maruti लॉन्च कर सकती है नई ब्रेजा, लॉन्चिग से पहले सामने आई डिटेल्स

सिर्फ इतनी कीमत पर Maruti लॉन्च कर सकती है नई ब्रेजा, लॉन्चिग से पहले सामने आई डिटेल्स

Maruti Brezza Facelift: कंपनी इसे 24 जुलाई 2026 में लॉन्च कर सकती है. कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है और ग्राहक लगभग 11,000 रुपये की टोकन राशि देकर इसे बुक कर सकते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 19 Jul 2026 09:35 AM (IST)
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मारुति सुजुकी ब्रेजा कई सालों से सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कॉम्पैक्ट SUVs में शामिल रही है. शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस, भरोसेमंद इंजन और मजबूत रीसेल वैल्यू के चलते यह लाखों ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. अब कंपनी Brezza का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. नई Brezza में डिजाइन से लेकर फीचर्स और इंजन तक कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो नई Brezza का एक्सटीरियर पहले से ज्यादा आकर्षक और मॉडर्न हो सकता है. इसमें नया फ्रंट ग्रिल, पहले से ज्यादा शार्प LED हेडलैंप, नए डिजाइन के LED DRLs, अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर और नए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है. पीछे की तरफ भी नई LED टेललाइट्स और थोड़ा बदला हुआ डिजाइन देखने को मिल सकता है. इन बदलावों की वजह से Brezza पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी दिखाई देगी.

मारुति ब्रेजा के फीचर्स

केबिन में भी कंपनी कई बड़े बदलाव कर सकती है. माना जा रहा है कि इसमें पहले से बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करेगा. इसके साथ पूरी तरह डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, नया डैशबोर्ड लेआउट, प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री और बेहतर क्वालिटी के मटेरियल मिलने की उम्मीद है.

मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी नया 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी पेश कर सकती है. यह इंजन ज्यादा पावर और बेहतर ड्राइविंग फील देने के लिए जाना जाता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलने की उम्मीद है. वहीं कंपनी अपनी पॉपुलर CNG तकनीक को भी जारी रख सकती है.

सेफ्टी के मामले में भी नई Brezza पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर और हाई-स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. कुछ रिपोर्ट्स में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स (ADAS) की उम्मीद जताई गई है, हालांकि कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

कितनी हो सकती है कीमत?

कीमत की बात करें तो नई Brezza की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9 लाख रुपये हो सकती है. टॉप वेरिएंट की कीमत फीचर्स और इंजन ऑप्शन के आधार पर मौजूदा मॉडल से ज्यादा हो सकती है. कंपनी इसे 24 जुलाई 2026 में लॉन्च कर सकती है. कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है और ग्राहक लगभग 11,000 रुपये की टोकन राशि देकर इसे बुक कर सकते हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 19 Jul 2026 09:35 AM (IST)
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Maruti Brezza Auto News Maruti Brezza Facelift Maruti Brezza Price
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