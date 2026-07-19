Hyundai Creta या नई नवेली Nissan Tekton, किस गाड़ी को खरीदने में है फायदा? जानिए डिटेल्स

Hyundai Creta vs Nissan Tekton: एसयूवी सेगमेंट में Hyundai Creta लंबे समय से पॉपुलर रही है. वहीं Nissan अपनी नई SUV Tekton के जरिए इसी सेगमेंट में मजबूत चुनौती देने की तैयारी कर रही है. ऐसे में अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इनके डिजाइन, फीचर्स, इंजन, स्पेस और कीमत के बारे में जानना जरूरी है.

सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो Hyundai Creta पहले से ही भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी मॉडर्न और प्रीमियम स्टाइलिंग के लिए मशहूर है. इसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल, आकर्षक LED DRLs, नए डिजाइन के हेडलैंप और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स मिलते हैं. दूसरी ओर Nissan Tekton को कंपनी बिल्कुल नए डिजाइन के साथ लाई है. इसमें दमदार फ्रंट लुक, चौड़ी ग्रिल, शार्प LED लाइटिंग और मस्क्युलर बॉडी डिजाइन देखने को मिलता है.

दोनों गाड़ियों का केबिन और फीचर्स

Hyundai Creta अपने प्रीमियम केबिन के लिए जानी जाती है. इसमें बड़ा डुअल-स्क्रीन सेटअप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं.

Nissan Tekton में भी इसी तरह के प्रीमियम फीचर्स दिए दिए गए हैं. इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस कनेक्टिविटी और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, ताकि यह सीधे Creta को टक्कर दे सके.

अगर इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो Hyundai Creta ग्राहकों को कई ऑप्शन देती है. इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है. साथ ही मैनुअल, iMT, CVT, DCT और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जैसे कई ऑप्शन्स भी मौजूद हैं. दूसरी तरफ Nissan Tekton में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अच्छी पावर और बेहतर ड्राइविंग फील देता है.

सेफ्टी और कीमत

सेफ्टी के मामले में Hyundai Creta पहले से काफी मजबूत पैकेज देती है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल-2 ADAS जैसी मॉडर्न सेफ तकनीक मिलती है. ADAS के तहत एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. Nissan Tekton भी इसी तरह के कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं.

Hyundai Creta की एक्स-शोरूम कीमत अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से 11 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं Nissan Tekton की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होती है. यह गाड़ी मार्केट में Kia Seltos, Grand Vitara, Toyota Hyryder और Honda Elevate जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

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