टायर पंचर हुआ तो क्या Anti-Puncture Liquid सच में करता है काम? जानिए पूरा सच
Anti Puncture Liquid for Tyres: क्या टायर पंचर होने पर एंटी-पंचर लिक्विड सच में काम करता है? जानिए इस सीलेंट के काम करने का तरीका, इसके बड़े फायदे और गाड़ी पर होने वाले नुकसान का पूरा सच.
Anti Puncture Liquid for Tyres: सड़क पर चलते-चलते अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो जाना अक्सर मुश्किलें खड़ी कर देता है. खासकर तब जब आप किसी जरूरी काम से जा रहे हों और आस-पास कोई मैकेनिक न हो. इसी दिक्कत से बचने के लिए आजकल मार्केट में एंटी-पंचर लिक्विड का खूब ट्रेंड चल रहा है. इसे टायर सीलेंट भी कहते हैं जिसे टायर के अंदर पहले से ही डाल दिया जाता है.
दावा यह है कि कील चुभते ही यह लिक्विड अपने आप छेद को बंद कर देता है और आपको गाड़ी रोकने की जरूरत भी नहीं पड़ती. लेकिन क्या यह लिक्विड सच में सही से काम करता है या फिर पर बस ऐसे ही माहौल बनाया जाता है.जान लीजिए इस लिक्विड की असली हकीकत क्या है.
कैसे काम करता है यह लिक्विड?
यह एक बेहद गाढ़ा और चिपचिपा केमिकल होता है जिसे टायर के एयर वॉल्व के जरिए अंदर भर दिया जाता है. जब गाड़ी रोड पर दौड़ती है, तो टायर के घूमने से यह लिक्विड अंदर की पूरी दीवार पर एक बराबर फैल जाता है. अब जैसे ही कोई कील या नुकीली चीज टायर में घुसकर बाहर निकलती है.
तो अंदर की हवा के दबाव से यह लिक्विड तुरंत उस छेद की तरफ भागता है. बाहर की हवा के संपर्क में आते ही यह केमिकल सेकंडों में सूखकर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है और पंचर को ब्लॉक कर देता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हाईवे या सुनसान रास्तों पर टायर बदलने क परेशानी से बच जाते हैं.
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क्या कोई दिक्कत नहीं आती?
कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है. क्या यह लिक्विड हर सिचुएशन में काम करेगा? तो आपको बता दें यह सिर्फ ट्यूबलेस टायर्स में और वो भी केवल 3 से 5 मिलीमीटर तक के छोटे छेदों पर ही काम करता है. अगर टायर में कोई बड़ा कट लग जाए या साइडवॉल पंचर हो. तो यह लिक्विड किसी काम का नहीं रह जाता.
इसके अलावा अगर आप किसी लोकल या सस्ती ब्रांड का लिक्विड डलवा लेते हैं. तो वह टायर के अंदर एक जगह जम जाता है. इससे गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग बिगड़ जाती है और तेज स्पीड में गाड़ी चलाने पर हैंडल कांपने लगता है. कुछ घटिया केमिकल्स तो व्हील रिम में जंग तक लगा देते हैं. इसलिए इस्तेमाल करने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें.
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