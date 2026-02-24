हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितनी होगी Maruti Fronx Hybrid की कीमत? 35 KM माइलेज के साथ ऐसे होंगे फीचर्स

कितनी होगी Maruti Fronx Hybrid की कीमत? 35 KM माइलेज के साथ ऐसे होंगे फीचर्स

Maruti Fronx Hybrid: नए हाइब्रिड मॉडल में 1.2 लीटर का Z12E पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ काम करेगा. आइए इस गाड़ी के फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Maruti Fronx को काफी पसंद किया जाता है. अब कंपनी इसके हाइब्रिड मॉडल को लाने की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक, कंपनी कंपनी इसे 2026 के आखिर तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. मौजूदा Maruti Fronx युवाओं और फैमिली के बीच काफी पॉपुलर है. इसलिए इसका हाइब्रिड वर्जन और भी ज्यादा लोगों को आकर्षित कर सकता है, खासकर उन ग्राहकों को जो ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी चाहते हैं. 

माइलेज की बात करें तो उम्मीद है कि यह हाइब्रिड SUV करीब 35 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह मौजूदा पेट्रोल मॉडल से काफी ज्यादा किफायती साबित होगी। कम खर्च में ज्यादा चलने वाली गाड़ी की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह एक अच्छा विकल्प बन सकती है.

Maruti Fronx Hybrid की कीमत

रिपोर्ट्स के अनुसार, नए हाइब्रिड मॉडल में 1.2 लीटर का Z12E पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ काम करेगा. इस सिस्टम में पेट्रोल इंजन और मोटर मिलकर गाड़ी चलाने में मदद करेंगे, जबकि मोटर बैटरी को चार्ज करने का काम भी करेगी. इससे गाड़ी कम फ्यूल खर्च करेगी और ड्राइविंग का अनुभव ज्यादा स्मूद रहेगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक इंजन और हाइब्रिड सिस्टम को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. Maruti Fronx Hybrid की संभावित कीमत 10 लाख से 15 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच हो सकती है. 

कैसे होंगे गाड़ी के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो इसमें मौजूदा मॉडल जैसे 9 इंच की टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, प्रीमियम साउंड सिस्टम और हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESP और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा हाइब्रिड वर्जन में नया डिस्प्ले, सनरूफ और कुछ एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे फ्रंट टक्कर की चेतावनी और लेन में गाड़ी बनाए रखने की सुविधा भी दी जा सकती है.

Published at : 24 Feb 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Fronx Maruti Fronx Price Maruti Fronx Hybrid
