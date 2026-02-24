हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या 50 हजार सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Tata Sierra? यहां जानिए EMI कैलकुलेशन

Tata Sierra EMI Calculation: नई Tata Sierra में कंपनी ने कई प्रीमियम और हाई-टेक फीचर्स शामिल किए हैं, जो इसे एक लग्जरी SUV के रूप में स्थापित करेंगे. आइए गाड़ी की EMI डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स ने पिछले साल नवंबर 2025 में अपनी मोस्ट-अवेटेड सिएरा को लॉन्च किया था. टाटा सिएरा का फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और दमदार फीचर्स लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं. अगर आप इस गाड़ी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसे फुल पेमेंट न देकर EMI पर खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको गाड़ी का पूरा फाइनेंस प्लान बताने जा रहे हैं. 

Tata Sierra Diesel का Smart Plus वेरिएंट इसका बेस मॉडल माना जा रहा है. दिल्ली में इसकी अनुमानित ऑन-रोड कीमत करीब 15,34,926 रुपये बनती है. अगर ग्राहक इसमें 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी रकम 5 साल के लिए 10 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर लोन लेते हैं, तो हर महीने लगभग 32,613 रुपये की EMI चुकानी होगी.

हर महीने कितनी EMI भरनी होगी? 

इसके Pure Diesel वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत करीब 14.49 लाख रुपये है और इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 17,10,696 रुपये मानी जा रही है. 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के बाद, यदि 5 साल के लिए लोन लिया जाता है, तो इस वेरिएंट की EMI करीब 36,347 रुपये प्रति माह बनती है. 

लोन अवधि बढ़ाने पर मासिक EMI कम हो जाती है, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ता है. असल EMI आपकी डाउन पेमेंट, ब्याज दर और चुने गए वैरिएंट के अनुसार बदल सकती है. अगर आप महीने में 1 लाख रुपये तक कमा लेते हैं और आपके ऊपर कोई बड़ा लोन पहले से नहीं है, तभी नई सिएरा को EMI पर खरीदें.

Tata Sierra के फीचर्स

नई Tata Sierra में कंपनी ने कई प्रीमियम और हाई-टेक फीचर्स शामिल किए हैंजो इसे एक लग्जरी SUV के रूप में स्थापित करेंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कार में ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप दिया जाएगा, जिसमें एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, दूसरी सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और तीसरी पैसेंजर इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए होगी. गाड़ी मेंपैनोरमिक सनरूफLED हेडलाइट्सJBL ऑडियो सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है.

इस SUV में 540-डिग्री सराउंड कैमरा व्यू, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट, साथ ही वायरलेस मोबाइल चार्जिंग सिस्टम भी उपलब्ध होगा. सुरक्षा के लिए इसमें Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड एंकरेज जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. इसके अलावा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी शामिल किया गया है. 

Published at : 24 Feb 2026 12:26 PM (IST)
Embed widget