टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Maruti Fronx Facelift, कई स्मार्ट फीचर्स के साथ किया जाएगा लॉन्च

आज के समय में कार कंपनियां लगातार अपनी गाड़ियों को ज्यादा स्मार्ट, सेफ और फ्यूल-एफिशिएंट बनाने पर काम कर रही हैं. इसी कड़ी में मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी Fronx का नया फेसलिफ्ट मॉडल तैयार कर रही है, जो आने वाले समय में काफी बड़े अपडेट्स के साथ लॉन्च हो सकता है. हाल ही में इस नई Fronx को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में काफी जानकारी सामने आई है.

नई Maruti Suzuki Fronx फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके फीचर्स और टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें लेवल-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) दिया जा सकता है. इसका मतलब है कि इसमें ऐसी स्मार्ट सेफ्टी टेक्नोलॉजी होगी जो ड्राइविंग के दौरान आपकी मदद करेगी. इसमें ऑटोमैटिक ब्रेकिंग, लेन में गाड़ी बनाए रखना आदि शामिल है. इससे ड्राइविंग पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी.

किन नए फीचर्स के साथ आएगी Maruti Fronx फेसलिफ्ट?

इसके अलावा टेस्टिंग के दौरान गाड़ी पर कई सेंसर और LIDAR जैसे उपकरण भी देखे गए हैं, जो ADAS सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि नई Fronx सिर्फ एक कॉस्मेटिक अपडेट नहीं होगी, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा अपग्रेड मिलेगा.

सबसे खास बदलाव इसके इंजन में देखने को मिल सकता है. नई Fronx में एक नया हाइब्रिड सिस्टम दिए जाने की उम्मीद है. यह एक सीरीज हाइब्रिड सेटअप हो सकता है, जिसमें पेट्रोल इंजन सीधे पहियों को नहीं चलाता, बल्कि बैटरी को चार्ज करता है और गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है. इससे माइलेज काफी बढ़ जाता है और फ्यूल की बचत होती है.

कैसा होगा डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो नई Fronx में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. इसका लुक लगभग मौजूदा मॉडल जैसा ही रह सकता है, लेकिन आगे और पीछे बंपर, लाइट्स और कुछ छोटे कॉस्मेटिक बदलाव किए जा सकते हैं ताकि यह और ज्यादा मॉडर्न दिखे. इंटीरियर यानी केबिन में भी कुछ नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, जैसे ज्यादा प्रीमियम सीटें, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और कुछ कम्फर्ट फीचर्स मिलने वाले हैं. इसके साथ ही यह गाड़ी पहले से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ आ सकती है. इसके अलावा कंपनी फ्लेक्स फ्यूल के साथ भी मारुति फ्रॉन्क्स को लॉन्च करने की तैयारी करा

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