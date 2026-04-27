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हिंदी न्यूज़ऑटोToyota Fortuner से कितनी बेहतर होगी नई नवेली MG Majestor? यहां जानिए हर जरूरी डिटेल

Toyota Fortuner से कितनी बेहतर होगी नई नवेली MG Majestor? यहां जानिए हर जरूरी डिटेल

Majestor vs Fortuner: एमजी मोटर्स की नई SUV Majestor को आज (27 अप्रैल 2026) को पेश किया जाएगा. ऐसे में जानते हैं कि यह गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर को कैसे टक्कर देने वाली है?

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 27 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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आज के समय में फुल-साइज़ SUV सेगमेंट में Toyota Fortuner का दबदबा लंबे समय से बना हुआ है. खासकर जब Ford Endeavour बाजार से बाहर हो गई तो इस सेगमेंट में मुकाबला लगभग खत्म सा हो गया था. लेकिन अब MG Majestor के आने से एक बार फिर इस सेगमेंट में हलचल बढ़ गई है. MG अपनी इस बड़ी SUV को खासतौर पर Fortuner को टक्कर देने के लिए आज यानी 27 अप्रैल 2026 को पेश करने जा रही है. आइए जानते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन-सी ज्यादा बेहतर है?

सबसे पहले बात करें साइज और रोड प्रेजेंस की तो Fortuner हमेशा से ही अपने बड़े और दमदार लुक के लिए जानी जाती है. वहीं MG Majestor इस मामले में एक कदम आगे निकल जाती है क्योंकि यह Fortuner से भी ज्यादा बड़ी है, इसके बड़े पहिए हैं, लंबा व्हीलबेस है और इसका डिजाइन ज्यादा मजबूत है. हालांकि Fortuner की ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ी ज्यादा है, जो खराब रास्तों पर काम आती है. 

दोनों का स्पेस और फीचर्स

अब अगर स्पेस की बात की जाए तो यहां MG Majestor साफ तौर पर जीत जाती है. इसमें ज्यादा लेगरूम, हेडरूम और बड़ा बूट स्पेस मिलता है. पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए सीटें ज्यादा आरामदायक हैं और बड़ी सनरूफ भी मिलती है, जो Fortuner में नहीं है. कुल मिलाकर अगर आपको ज्यादा स्पेस और आराम चाहिए तो MG बेहतर ऑप्शन है.

फीचर्स के मामले में भी MG Majestor काफी आगे है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड और मसाज सीट्स जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं. वहीं Fortuner में बेसिक फीचर्स तो अच्छे हैं, लेकिन इसमें सनरूफ नहीं है, क्लाइमेट कंट्रोल भी सिर्फ डुअल-जोन है और टेक्नोलॉजी थोड़ी सिंपल लगती है.

पावरट्रेन और परफॉर्मेंस

ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां दमदार डीजल इंजन के साथ आती हैं. MG Majestor में 2.0 लीटर ट्विन टर्बो इंजन मिलता है, जबकि Fortuner में 2.8 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिलता है. दोनों ही गाड़ियां पावरफुल हैं. MG का इंजन ज्यादा शांत है और इसकी राइड क्वालिटी बेहतर है, खासकर खराब रास्तों पर.साथ ही यह ऑफ-रोडिंग में भी थोड़ा बेहतर है. दूसरी तरफ Fortuner में टर्बो लैग कम है और माइलेज थोड़ा बेहतर मिलता है. 

अब सबसे अहम सवाल यह है कि कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए? देखा जाए तो MG Majestor लगभग हर मामले में Fortuner से बेहतर लगती है. चाहे स्पेस हो, फीचर्स हों या कम्फर्ट हो, लेकिन Fortuner की सबसे बड़ी ताकत उसकी भरोसेमंद इमेज, मजबूत ब्रांड वैल्यू और लंबे समय से बना विश्वास है. यही कारण है कि आज भी कई लोग Fortuner को ही चुनते हैं. 

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Published at : 27 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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