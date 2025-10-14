हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोइस दिवाली 15 हजार की EMI पर मिल रही Maruti Fronx, जानिए राइवल्स और कीमत

इस दिवाली 15 हजार की EMI पर मिल रही Maruti Fronx, जानिए राइवल्स और कीमत

अगर आप 10 लाख के अंदर एक बेहतर ऑटोमैटिक कार खोज रहे हैं, तो Fronx Automatic एक बेस्ट चॉइस है. आइए इसकी ऑन-रोड कीमत, फीचर्स, इंजन और सेफ्टी डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 04:32 PM (IST)
Maruti Suzuki Fronx Automatic अब ऑफिस जाने वालों और परिवार के लिए एक शानदार विकल्प बन गई है. यह कार स्टाइलिश डिज़ाइन, बेहतर माइलेज और एडवांस फीचर्स के साथ आती है. आइए जानते हैं इसकी कीमत, EMI, इंजन और फीचर्स की पूरी जानकारी.

Maruti Fronx Automatic की कीमत

  • मारुति फ्रॉन्क्स ऑटोमैटिक वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 8.15 लाख से 11.98 लाख तक है. यह कार 1.2-लीटर पेट्रोल AMT और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल TC इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है. अगर आप दिल्ली में Delta 1.2L AGS मॉडल खरीदते हैं, तो इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 9.08 लाख होगी, जिसमें RTO और इंश्योरेंस चार्ज शामिल हैं.

EMI और डाउन पेमेंट डिटेल्स

  • अगर आप Maruti Fronx Automatic को 2 लाख के डाउन पेमेंट पर खरीदते हैं, तो आपको 7.08 लाख का कार लोन लेना होगा. 9% वार्षिक ब्याज दर और 5 साल की लोन अवधि पर आपकी EMI 15,046 प्रति माह बनेगी. इस बजट में यह SUV शहर के ड्राइविंग के लिए किफायती साबित होती है.

इंजन और माइलेज

  • Maruti Fronx Automatic में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन 1.2L AMT और 1.0L टर्बो TC मिलते हैं. दोनों इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस और माइलेज देने में सक्षम हैं. ये इंजन स्मूद ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं, जिससे ड्राइविंग और भी आसान बनती है.

इंटीरियर और फीचर्स

  • फ्रॉन्क्स ऑटोमैटिक के इंटीरियर को प्रीमियम लुक देने के लिए डुअल-टोन थीम (ब्लैक और बोर्डो) दी गई है. कार में 9-इंच HD टचस्क्रीन (SmartPlay Pro+), वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले, हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD), 360° कैमरा, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ड्राइवर के लिए 8-वे एडजस्टेबल सीट, लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और पुश-बटन स्टार्ट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं.

सेफ्टी फीचर्स

  • Maruti Fronx Automatic में सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स, ABS with EBD, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, और 360° कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं. यह सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक मानी जाती है.

Maruti Fronx Automatic का मुकाबला भारत की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUVs से है, जिनमें Hyundai Venue, Kia Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO और Maruti Brezza शामिल हैं. कीमत और फीचर्स के मामले में इसे- Hyundai Exter और Tata Punch जैसे कुछ प्रीमियम हैचबैक कारें भी टक्कर देती हैं. Hyundai Venue की शुरुआती कीमत लगभग 7.26 लाख है, जबकि Kia Sonet की कीमत करीब 7.30 लाख से शुरू होती है. दोनों SUVs के वेरिएंट्स, इंजन ऑप्शंस और ऑन-रोड प्राइस के अनुसार कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.

Published at : 14 Oct 2025 04:29 PM (IST)
