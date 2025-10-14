हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो‘10 रुपये का बिस्किट’ से मशहूर शादाब जकाती ने खरीदी Scorpio N, GST कट के बाद मिल रही इतनी सस्ती

‘10 रुपये का बिस्किट’ से मशहूर शादाब जकाती ने खरीदी Scorpio N, GST कट के बाद मिल रही इतनी सस्ती

‘10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी’ से मशहूर हुए शादाब जकाती ने नई Scorpio खरीदी है. शादाब ने डिलीवरी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिस पर यूजर्स के काफी कमेंट्स आ रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर “10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी” बोलकर वायरल हुए शादाब जकाती ने अब नई Mahindra Scorpio खरीदी है. शादाब ने कार की डिलीवरी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. आइए इस गाड़ी के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

10 रुपये के बिस्कुट से शुरू हुई कहानी

  • शादाब जकाती का कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मजाकिया अंदाज में पूछते दिखे थे, “10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी?” ये वीडियो लाखों लोगों ने देखा और अब उसी शादाब ने अपने सपनों की Mahindra Scorpio खरीद ली है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

  • शादाब ने अपनी नई SUV की डिलीवरी लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की. वीडियो पर कुछ लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, तो कुछ मजाक में पूछ रहे हैं, “Mahindra Scorpio किस कंपनी की कार है जी?”

Mahindra Scorpio N की खासियत

  • शादाब जकाती ने जो कार खरीदी है, वह Mahindra Scorpio N है. ये SUV अपने दमदार इंजन, बेहतर लुक और शानदार फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसमें 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, 12-स्पीकर Sony ऑडियो सिस्टम, फ्रंट कैमरा और पार्किंग सेंसर जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM और ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसी सुविधाएं इसे और भी प्रीमियम बनाती हैं.

Mahindra Scorpio N का इंजन

  • Mahindra Scorpio N दो इंजन विकल्पों के साथ आती है. पहला है mStallion 2.0L टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो 203 hp की पावर और 370 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दूसरा mHawk 2.2L डीजल इंजन है, जो 132 hp की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है. ये SUV 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों में उपलब्ध है. इसके Z4 ट्रिम में रियर-व्हील ड्राइव (RWD) स्टैंडर्ड आता है, जबकि डीजल वेरिएंट में 4WD सिस्टम का विकल्प भी दिया गया है.

Mahindra Scorpio N की कीमत

Mahindra Scorpio N को मिड-साइज SUV सेगमेंट में पेश किया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.20 लाख रुपये से शुरू होकर 24.17 लाख रुपये तक जाती है. कंपनी ने इसे कई वेरिएंट्स में लॉन्च किया है ताकि ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार बेहतर मॉडल चुन सकें.

ये भी पढ़ें:-

Maruti Victoris ने आते ही कर दिया कमाल! एक महीने में बिक गईं इतनी यूनिट्स, जानें कीमत

Published at : 14 Oct 2025 01:20 PM (IST)
Tags :
Mahindra Auto News Shadab Jakati Mahindra Scorpio N
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Black Money Act में बदलाव तय? जानिए क्या होगा असर!| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
बॉलीवुड
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
लाइफस्टाइल
Husbands Helping Wives: घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
Drone Engines: कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget