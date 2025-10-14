सोशल मीडिया पर “10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी” बोलकर वायरल हुए शादाब जकाती ने अब नई Mahindra Scorpio खरीदी है. शादाब ने कार की डिलीवरी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. आइए इस गाड़ी के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

10 रुपये के बिस्कुट से शुरू हुई कहानी

शादाब जकाती का कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह मजाकिया अंदाज में पूछते दिखे थे, “10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी?” ये वीडियो लाखों लोगों ने देखा और अब उसी शादाब ने अपने सपनों की Mahindra Scorpio खरीद ली है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

शादाब ने अपनी नई SUV की डिलीवरी लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की. वीडियो पर कुछ लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, तो कुछ मजाक में पूछ रहे हैं, “Mahindra Scorpio किस कंपनी की कार है जी?”

Mahindra Scorpio N की खासियत

शादाब जकाती ने जो कार खरीदी है, वह Mahindra Scorpio N है. ये SUV अपने दमदार इंजन, बेहतर लुक और शानदार फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसमें 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, 12-स्पीकर Sony ऑडियो सिस्टम, फ्रंट कैमरा और पार्किंग सेंसर जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM और ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसी सुविधाएं इसे और भी प्रीमियम बनाती हैं.

Mahindra Scorpio N का इंजन

Mahindra Scorpio N दो इंजन विकल्पों के साथ आती है. पहला है mStallion 2.0L टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो 203 hp की पावर और 370 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दूसरा mHawk 2.2L डीजल इंजन है, जो 132 hp की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है. ये SUV 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों में उपलब्ध है. इसके Z4 ट्रिम में रियर-व्हील ड्राइव (RWD) स्टैंडर्ड आता है, जबकि डीजल वेरिएंट में 4WD सिस्टम का विकल्प भी दिया गया है.

Mahindra Scorpio N की कीमत

Mahindra Scorpio N को मिड-साइज SUV सेगमेंट में पेश किया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.20 लाख रुपये से शुरू होकर 24.17 लाख रुपये तक जाती है. कंपनी ने इसे कई वेरिएंट्स में लॉन्च किया है ताकि ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार बेहतर मॉडल चुन सकें.

