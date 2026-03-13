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हिंदी न्यूज़ऑटोMG Comet EV को टक्कर देने वाली Tata Punch EV Facelift की डिलीवरी शुरू, जानें फीचर्स और रेंज

MG Comet EV को टक्कर देने वाली Tata Punch EV Facelift की डिलीवरी शुरू, जानें फीचर्स और रेंज

Tata Punch EV Facelift अपने नए डिजाइन, फीचर्स और लंबी रेंज के कारण चर्चा में है. अब इसकी डिलीवरी शुरू कर दी गई है. आइए इसकी कीमत, फीचर्स, बैटरी ऑप्शन और रेंज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Mar 2026 08:43 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए Auto कंपनियां नए मॉडल पेश कर रही हैं. टाटा मोटर्स भी इस सेगमेंट में काफी मजबूत कंपनी मानी जाती है. कंपनी ने फरवरी 2026 में Tata Punch EV Facelift को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था और अब इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है. ये इलेक्ट्रिक SUV अपने दमदार फीचर्स, अच्छी रेंज और किफायती कीमत के कारण काफी चर्चा में है. खास बात यह है कि यह कार कई मामलों में MG Comet EV को सीधी टक्कर देती है.

डिजाइन और फीचर्स

नई Tata Punch EV Facelift में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इसमें LED हेडलाइट्स और रियर कनेक्टेड LED टेललाइट्स दी हैं, जिससे इसका लुक काफी अट्रैक्टिव दिखाई देता है. इसके साथ नए डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं. इंटीरियर में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो मॉडर्न कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आता है. इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है. सुविधा के लिए इसमें 360 डिग्री कैमरा, ऑटो डिमिंग IRVM और सिंगल सनरूफ जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

बैटरी, मोटर और ड्राइविंग रेंज

Tata Punch EV Facelift को दो बैटरी Options के साथ पेश किया गया है. इसमें 30 kWh और 40 kWh बैटरी पैक दिए गए हैं. इन बैटरी विकल्पों के साथ यह SUV अधिकतम लगभग 468 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है. इसमें दी गई इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 82-95 kW तक की पावर देने में सक्षम है, जिससे शहर के अंदर ड्राइविंग आसान और स्मूद हो जाती है. कंपनी ने इसमें रिजनरेशन मोड भी दिया है, जिससे ब्रेक लगाने के दौरान बैटरी को थोड़ा चार्ज करने में मदद मिलती है. इसके साथ अलग-अलग ड्राइविंग मोड भी दिए गए हैं.

Tata Punch EV Facelift की कीमत

कीमत की बात करें तो Tata Punch EV Facelift की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.69 लाख रखी गई है. वहीं इसका टॉप वेरिएंट करीब 12.59 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है. कंपनी इसे BaaS यानी बैटरी-एज-ए-सर्विस मॉडल के साथ भी ऑफर कर रही है. इस विकल्प के तहत कार की शुरुआती कीमत लगभग 6.49 लाख तक हो सकती है, जिससे यह कई ग्राहकों के लिए ज्यादा किफायती बन जाती है.

ये भी पढ़ें: Traffic Challan माफ करवाने का मौका! इस दिन लगेगी Lok Adalat, जानें कैसे करें आवेदन

Published at : 13 Mar 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Tata Punch Ev Range Tata Punch EV Facelift 2026 Tata Punch EV Features Tata Punch EV Price India
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