Mahindra Thar खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानिए EMI,डाउन पेमेंट और राइवल्स

Mahindra Thar भारत की सबसे पॉपुलर लाइफस्टाइल SUV में से एक है. इसका दमदार डिजाइन, ऑफ-रोडिंग क्षमता और मजबूत लुक युवाओं को काफी पसंद आता है. अगर आप भी आने वाले समय में Thar खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि इसकी कीमत क्या है और इसे खरीदने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए.

Mahindra Thar की ऑन रोड कीमत

Mahindra Thar की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है. लेकिन अगर आप इसे दिल्ली में खरीदते हैं, तो RTO चार्ज और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 11.35 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. मान लीजिए कि आप Thar खरीदते समय 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं. इसके बाद आपको लगभग 9,35,932 रुपये का कार लोन लेना पड़ेगा. अगर बैंक आपको यह लोन 10% ब्याज दर पर 5 साल (60 महीने) के लिए देता है, तो हर महीने करीब 19,886 रुपये EMI देनी होगी. इस तरह 5 साल में आप करीब 11,93,147 रुपये EMI के रूप में भरेंगे. अगर इसमें 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट भी जोड़ दें, तो कुल मिलाकर Thar की कीमत लगभग 13.93 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

कितनी सैलरी में खरीद सकते हैं Thar ?

अगर आप Mahindra Thar को लोन पर खरीदना चाहते हैं, तो आपका CIBIL स्कोर अच्छा होना जरूरी है. इसके अलावा बैंक आमतौर पर ऐसी EMI मंजूर करते हैं जो आपकी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा न हो. अगर आपकी मासिक सैलरी 50,000 से 60,000 रुपये के बीच है और आपके ऊपर पहले से कोई बड़ा लोन नहीं है, तो आप आसानी से Thar के लिए कार लोन ले सकते हैं. इससे EMI भरना भी आसान हो जाता है.

डिजाइन और इंटीरियर

Mahindra Thar का डिजाइन काफी मस्कुलर और बॉक्सी है, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देता है. इसमें राउंड LED हेडलैंप, चौड़ा फ्रंट ग्रिल, बड़े व्हील आर्च और पीछे स्पेयर व्हील दिया गया है. इसका 226 mm ग्राउंड क्लीयरेंस ऑफ-रोडिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है. अंदर की बात करें तो Thar का केबिन पहले के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम हो गया है. इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फोल्डिंग रियर सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इंजन, फीचर्स और माइलेज

Mahindra Thar में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता है. पेट्रोल इंजन लगभग 150 PS पावर और 320 Nm टॉर्क देता है, जबकि डीजल इंजन करीब 130 PS पावर और 300 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ 4WD सिस्टम मिलता है. माइलेज की बात करें तो Thar लगभग 10 से 12 kmpl तक का माइलेज दे सकती है.

Mahindra Thar का मुकाबला सीधे Force Gurkha और Maruti Suzuki Jimny से होता है. वहीं इसका Mahindra Thar Roxx 5-डोर वेरिएंट Hyundai Creta, Kia Seltos और आने वाली Renault Duster जैसी SUVs को भी टक्कर देता है.

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