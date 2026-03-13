कम तेल में कैसे निकालें कार का बढ़िया माइलेज? ये तरीके आएंगे काम

आज के समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर किसी के लिए चिंता का विषय बन गई हैं. खासकर हाल ही में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है. इसका असर भारत सहित दुनिया के कई देशों में महसूस किया जा रहा है. भारत में सीएनजी स्टेशनों पर लंबी लाइनों के अलावा लोगों को यह डर भी सताने लगा है कि भविष्य में पेट्रोल और डीजल के लिए भी लंबी लाइनें लगनी पड़ सकती हैं. लेकिन डरने की जरूरत नहीं है. अगर आप अपनी कार या समझदारी से चलाएं और कुछ आसान आदतें अपनाएं, तो आप कम तेल में भी ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं और पेट्रोल-डीजल की बचत कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि कम तेल में कार का बढ़िया माइलेज कैसे निकालें.

​कम तेल में कार का बढ़िया माइलेज कैसे निकालें?

1. स्मूद ड्राइविंग अपनाएं - गाड़ी को अचानक तेज गति से बढ़ाना या जोर से ब्रेक लगाना ईंधन की खपत बढ़ाता है. इसलिए धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएं और ट्रैफिक के हिसाब से स्थिर गति बनाए रखें. स्मूद ड्राइविंग से न सिर्फ पेट्रोल बचता है, बल्कि इंजन की उम्र भी बढ़ती है.

2. गियर और स्पीड का सही तालमेल रखें - गलत गियर में गाड़ी चलाने से इंजन पर ज्यादा जोर पड़ता है. जैसे कम स्पीड पर ऊंचा गियर या ज्यादा स्पीड पर छोटा गियर. इससे पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है और गाड़ी का माइलेज घटता है. हमेशा स्पीड के हिसाब से सही गियर में चलाएं. धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाना और गियर बदलना पेट्रोल बचाने का सबसे आसान तरीका है.



3. गाड़ी को तेज मत चलाएं - कई लोग सोचते हैं कि तेज चलाने से समय बचेगा, लेकिन सच यह है कि ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने से इंजन पर दबाव बढ़ता है और ईंधन ज्यादा खर्च होता है. अगर आप सामान्य या संतुलित स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो इंजन ज्यादा मेहनत नहीं करता और माइलेज बेहतर मिलता है. इसलिए हमेशा ट्रैफिक के अनुसार धीमे और स्थिर स्पीड में ड्राइव करें.

4. हाफ क्लच दबाने की आदत छोड़ें - कुछ लोग गाड़ी चलाते समय अनजाने में क्लच पर पैर रखते हैं, खासकर ट्रैफिक सिग्नल पर, यह आदत क्लच की उम्र को घटाती है और पेट्रोल की खपत भी बढ़ा देती है. क्लच सिर्फ गियर बदलते समय या गाड़ी रोकते समय ही दबाएं. ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाने से बचें.

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5. वाहन की सही देखभाल करें - खराब इंजन, गंदा एयर फिल्टर या सही सर्विस न होने पर गाड़ी ज्यादा पेट्रोल या डीजल खर्च करती है. नियमित सर्विस, सही टायर प्रेशर, और ड्राइविंग की सही आदतें अपनाने से आपकी कार का माइलेज बढ़ेगा और ईंधन की बचत होगी.

6. रेड लाइट पर इंजन बंद करें - अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर 30 सेकंड या उससे ज्यादा समय के लिए खड़े हैं, तो इंजन चालू रखना फिजूल है. ऐसे समय में गाड़ी का इंजन बंद कर दें और जैसे ही ग्रीन सिग्नल आए, स्टार्ट करें. नई कारों में स्टार्ट/स्टॉप बटन होता है, वहीं पुरानी कारों में मैन्युअल चाबी से इंजन बंद करें.

7. कार की सर्विस और टायर प्रेशर का ध्यान रखें - कार की रेगुलर सर्विस कराना जरूरी है. इसमें इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड आदि बदले जाते हैं. साथ ही टायर में सही हवा का प्रेशर होना भी बहुत जरूरी है. अगर टायर में हवा कम होगी तो इंजन ज्यादा मेहनत करेगा और पेट्रोल ज्यादा खपत होगा. नियमित अंतराल पर टायर और सर्विस चेक करवाते रहें.

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