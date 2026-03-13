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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम, इन जिलों में आंधी के साथ वज्रपात और बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट

UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम, इन जिलों में आंधी के साथ वज्रपात और बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट

UP Weather: यूपी में मार्च महीने में ही गर्मी ने परेशान करना शुरू कर दिया है. प्रदेश में तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है. इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 13 Mar 2026 07:10 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया हैं. प्रदेश में आसमान साफ बना हुआ हैं और चुभन भरी धूप निकल रही हैं, जिससे तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ हैं. लेकिन, 14 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होता दिख रहा हैं. जिससे मौसम में बदलाव आएगा और कई जिलों मे आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की चेतावनी दी गई हैं. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज शुक्रवार 13 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा. कहीं कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई हैं. दिन में तेज धूप का असर रहेगा. प्रदेश के सभी जिले आज ग्रीन जोन में बने हुए हैं. शनिवार को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. लेकिन, इसके बाद यूपी में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा हैं. जिसका असर अगले दो दिन तक दिखाई देगा. 

मेरठ से लखनऊ तक का मौसम

राजधानी लखनऊ में भी आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. सुबह से ही आसमान एकदम साफ़ बना हुआ है. शुक्रवार को यहां अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान हैं. वहीं नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, आगरा, मेरठ जिले में तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस अधिक हैं. यहां अधिकतम तापमान 35-38 डिग्री तक है. 

यूपी में आंधी और बारिश की चेतावनी

15 और 16 मार्च को उत्तर प्रदेश के दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान पूर्वी संभाग में बिजली गिरने और 30-40 किमी की रफ़्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलेंगी. वहीं पूर्वी संभाग में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. सोमवार को प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, सीतापुर, बरेली, रामपुर और सहारनपुर समेत कई जिलों में बारिश होगी.

IMD के मुताबिक़ यूपी में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. उसके बाद तीन दिनों में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री तापमान में गिरावट आएगी. इसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. जिसकी वजह से राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. 

Published at : 13 Mar 2026 07:10 AM (IST)
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