Maruti Dzire या Honda Amaze: ऑटोमैटिक वैरिएंट में कौन-सी सेडान देती है ज्यादा माइलेज?

सेडान सेगमेंट में Maruti Suzuki Dzire का बोलबाला तो पहले से ही है, लेकिन Honda Amaze भी अपने प्रीमियम लुक और शानदार फीचर्स के चलते इसे अच्छा मुकाबला देती है. दोनों गाड़ियां 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में भी उपलब्ध हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऑटोमैटिक वैरिएंट में किस गाड़ी का माइलेज ज्यादा है? आइए जान लेते हैं.

मारुति डिजायर और होंडा अमेज, दोनों ही गाड़ियां 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से लैस हैं, लेकिन इनके इंजन की बनावट में एक अहम अंतर है. डिजायर में तीन सिलेंडर वाला इंजन मिलता है, जबकि अमेज में चार सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है. इस वजह से अमेज की पावर थोड़ी अधिक है – यह गाड़ी 90 हॉर्सपावर देती है, वहीं डिजायर 82 हॉर्सपावर का उत्पादन करती है. हालांकि, टॉर्क के मामले में डिजायर थोड़ा आगे निकल जाती है. यह 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, जबकि अमेज 111 न्यूटन मीटर पर सिमट जाती है.

कितना माइलेज देती हैं दोनों गाड़ियां?

अगर असली माइलेज की बात करें, तो दोनों गाड़ियों का रियल वर्ल्ड माइलेज अलग-अलग है. होंडा अमेज का शहर में प्रति लीटर माइलेज 9.94 किलोमीटर है, जबकि मारुति डिजायर का प्रति लीटर माइलेज 11.61 किलोमीटर है. इसके अलावा हाईवे पर अमेज का माइलेज 16.62 किलोमीटर प्रति लीटर और डिजायर का 19.22 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज है. इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर अमेज का औसत माइलेज लगभग 13.28 किलोमीटर है, जबकि डिजायर का 15.41 किलोमीटर प्रति लीटर औसत है.

अमेज के माइलेज में दावा और वास्तविकता में 6.18 किलोमीटर प्रति लीटर का फर्क देखने को मिलता है. वहीं डिजायर के केस में यह अंतर थोड़ा ज्यादा 10.3 किलोमीटर प्रति लीटर का है. इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि रियल वर्ल्ड टेस्ट में मारुति डिजायर AMT ने होंडा अमेज CVT को 2.13 किलोमीटर प्रति लीटर के अंतर से पीछे छोड़ दिया.

मारुति सुजुकी ने हमेशा माइलेज-फोकस्ड ट्यूनिंग अपनाई है. इसका मतलब है कि इंजन इस तरह से सेट किया गया है कि वह कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय करे. दूसरी ओर, होंडा की ट्यूनिंग थोड़ी पावर-ओरिएंटेड होती है जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूद और दमदार बनता है, लेकिन माइलेज पर हल्का असर पड़ता है.

