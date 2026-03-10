हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोSUV बाजार में बड़ा धमाका! नई Duster से Nissan Tekton तक, जल्द आ रही हैं ये 5 नई कारें

SUV बाजार में बड़ा धमाका! नई Duster से Nissan Tekton तक, जल्द आ रही हैं ये 5 नई कारें

Renault और Nissan जल्द ही Renault Duster, Nissan Tekton और Renault Bridger जैसी नई SUVs बाजार में ला सकती हैं, जिनमें बेहतर फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Mar 2026 09:40 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में SUV गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी को देखते हुए Renault और Nissan अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं. दोनों कंपनियां दुनिया भर में अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस का फायदा उठाकर भारतीय बाजार में नई गाड़ियां उतारने की प्लानिंग कर रही हैं. साल 2028 तक ये कंपनियां कम से कम पांच नई SUV लॉन्च कर सकती हैं. इन गाड़ियों में कई नए फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है.

Nissan Tekton जल्द हो सकती है लॉन्च

  • Nissan अपनी नई SUV Tekton को भारतीय बाजार में पेश करने की तैयारी कर रही है. इस गाड़ी का डिजाइन पहले से ज्यादा शार्प और बोल्ड हो सकता है, जिससे यह देखने में काफी अट्रैक्टिव लगेगी. रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसे मार्च के आखिर में दिखा सकती है और अप्रैल 2026 के अंत तक लॉन्च कर सकती है. माना जा रहा है कि Renault Duster की तरह इस गाड़ी का हाइब्रिड वर्जन भी एक साल के अंदर बाजार में आ सकता है.

नई Renault Duster में मिलेंगे बेहतर फीचर्स

  • Renault अपनी पॉपुलर SUV Duster का नया थर्ड जनरेशन मॉडल भारत में लाने वाली है. कंपनी ने इसे खास तौर पर भारतीय बाजार के लिए तैयार किया है. नई Duster में कनेक्टिविटी से जुड़े कई मॉडर्न फीचर्स मिल सकते हैं, जो पहले से बेहतर होंगे. कंपनी इसे 21 मार्च को पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च कर सकती है. इसके बाद साल के आखिर में इसका हाइब्रिड वर्जन भी आने की संभावना है.

Renault की नई थ्री-रो SUV

  • Renault साल 2026 के आखिर तक एक नई थ्री-रो SUV भी लॉन्च कर सकती है. इस गाड़ी का डिजाइन काफी शानदार हो सकता है और इसमें ज्यादा आरामदायक फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें वेंटिलेटेड सेकंड रो सीट और थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इंजन की बात करें तो इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.8 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया जा सकता है.

Nissan की नई 3rd Row वाली SUV

  • Nissan भी 2026 की शुरुआत में एक नई थ्री-रो SUV लॉन्च कर सकती है. हालांकि इसका डिजाइन Renault की SUV से अलग होगा. इस गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट और पावर्ड टेलगेट जैसे मॉडर्न फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. यह SUV पेट्रोल और पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन विकल्प में आ सकती है.

जल्द आ सकती है Renault Bridger

  • Renault एक नई सब-4 मीटर SUV भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम Renault Bridger हो सकता है. ये गाड़ी टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा और महिंद्रा की आने वाली गाड़ियों को टक्कर दे सकती है. इसमें ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस दिया जा सकता है जिससे यह खराब रास्तों पर भी आसानी से चल सके. इसमें 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: Mahindra Scorpio या Tata Harrier, किस गाड़ी को खरीदने के लिए देनी होगी कम EMI? यहां जानें डिटेल्स

Published at : 10 Mar 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
Renault New SUV New Renault Duster 2026 Renault Bridger SUV Nissan Tekton Launch
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
SUV बाजार में बड़ा धमाका! नई Duster से Nissan Tekton तक, जल्द आ रही हैं ये 5 नई कारें
SUV बाजार में बड़ा धमाका! नई Duster से Nissan Tekton तक, जल्द आ रही हैं ये 5 नई कारें
ऑटो
कम कीमत में Fortuner जैसा दम, 4X4 के साथ जल्द आ रही Mini Fortuner, इन गाड़ियों को देगी टक्कर
कम कीमत में Fortuner जैसा दम, 4X4 के साथ जल्द आ रही Mini Fortuner, इन गाड़ियों को देगी टक्कर
ऑटो
Hero Xtreme 125R से Bajaj Pulsar NS200 तक, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती स्पोर्ट्स बाइक्स
Hero Xtreme 125R से Bajaj Pulsar NS200 तक, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती स्पोर्ट्स बाइक्स
ऑटो
इस हफ्ते शुरू होगी Mahindra BE6 Batman Edition की बुकिंग, लिमिटेड यूनिट्स में मिलेगी ये SUV, जानें राइवल्स
इस हफ्ते शुरू होगी Mahindra BE6 Batman Edition की बुकिंग, लिमिटेड यूनिट्स में मिलेगी ये SUV, जानें राइवल्स
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय', ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले- 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे
'तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय', ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले- 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे
बिहार
Varanasi News: ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा अपडेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी मामले पर सुनवाई
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा अपडेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
स्पोर्ट्स
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
बॉलीवुड
अब कैसी है सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत? कब होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज? जानें-अपडेट
अब कैसी है सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत? कब होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज? जानें-अपडेट
विश्व
Israel-Iran War: ईरान ने सोए हुए शिकारी जगाए! खामेनेई की मौत के बाद कर दिए एक्टिवेट, अमेरिका को मिले मैसेज में बड़ा खुलासा
ईरान ने सोए हुए शिकारी जगाए! खामेनेई की मौत के बाद कर दिए एक्टिवेट, अमेरिका को मिले मैसेज में बड़ा खुलासा
ट्रेंडिंग
Video: बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
जनरल नॉलेज
Persian Gulf Hot Water: इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget