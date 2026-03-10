एक्सप्लोरर
SUV बाजार में बड़ा धमाका! नई Duster से Nissan Tekton तक, जल्द आ रही हैं ये 5 नई कारें
Renault और Nissan जल्द ही Renault Duster, Nissan Tekton और Renault Bridger जैसी नई SUVs बाजार में ला सकती हैं, जिनमें बेहतर फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी.
भारत में SUV गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी को देखते हुए Renault और Nissan अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं. दोनों कंपनियां दुनिया भर में अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस का फायदा उठाकर भारतीय बाजार में नई गाड़ियां उतारने की प्लानिंग कर रही हैं. साल 2028 तक ये कंपनियां कम से कम पांच नई SUV लॉन्च कर सकती हैं. इन गाड़ियों में कई नए फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है.
Nissan Tekton जल्द हो सकती है लॉन्च
- Nissan अपनी नई SUV Tekton को भारतीय बाजार में पेश करने की तैयारी कर रही है. इस गाड़ी का डिजाइन पहले से ज्यादा शार्प और बोल्ड हो सकता है, जिससे यह देखने में काफी अट्रैक्टिव लगेगी. रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसे मार्च के आखिर में दिखा सकती है और अप्रैल 2026 के अंत तक लॉन्च कर सकती है. माना जा रहा है कि Renault Duster की तरह इस गाड़ी का हाइब्रिड वर्जन भी एक साल के अंदर बाजार में आ सकता है.
नई Renault Duster में मिलेंगे बेहतर फीचर्स
- Renault अपनी पॉपुलर SUV Duster का नया थर्ड जनरेशन मॉडल भारत में लाने वाली है. कंपनी ने इसे खास तौर पर भारतीय बाजार के लिए तैयार किया है. नई Duster में कनेक्टिविटी से जुड़े कई मॉडर्न फीचर्स मिल सकते हैं, जो पहले से बेहतर होंगे. कंपनी इसे 21 मार्च को पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च कर सकती है. इसके बाद साल के आखिर में इसका हाइब्रिड वर्जन भी आने की संभावना है.
Renault की नई थ्री-रो SUV
- Renault साल 2026 के आखिर तक एक नई थ्री-रो SUV भी लॉन्च कर सकती है. इस गाड़ी का डिजाइन काफी शानदार हो सकता है और इसमें ज्यादा आरामदायक फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें वेंटिलेटेड सेकंड रो सीट और थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इंजन की बात करें तो इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.8 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया जा सकता है.
Nissan की नई 3rd Row वाली SUV
- Nissan भी 2026 की शुरुआत में एक नई थ्री-रो SUV लॉन्च कर सकती है. हालांकि इसका डिजाइन Renault की SUV से अलग होगा. इस गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट और पावर्ड टेलगेट जैसे मॉडर्न फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. यह SUV पेट्रोल और पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन विकल्प में आ सकती है.
जल्द आ सकती है Renault Bridger
- Renault एक नई सब-4 मीटर SUV भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम Renault Bridger हो सकता है. ये गाड़ी टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा और महिंद्रा की आने वाली गाड़ियों को टक्कर दे सकती है. इसमें ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस दिया जा सकता है जिससे यह खराब रास्तों पर भी आसानी से चल सके. इसमें 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है.
