Maruti Fronx से लेकर Hyundai Creta तक, जल्द हाइब्रिड अवतार में होने जा रही लॉन्च

भारतीय ऑटो मार्केट में अब पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ हाइब्रिड कारों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में कार निर्माता कंपनियां भी अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ही गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं. यह टेक्नोलॉजी बेहतर माइलेज के साथ आती हैं और लोगों के बीच काफी पॉपुलर है. अब Maruti Suzuki, Kia Motors और टोयोटा भारतीय बाजार में नई हाइब्रिड कारें लॉन्च करने की तैयारी में हैं. आइए इन गाड़ियों के बारे में डिटेल्स जानते हैं.

Toyota Urban Cruiser Hyryder

सबसे पहले टोयोटा अपनी मिड-साइज एसयूवी Hyryder का नया जेनरेशन मॉडल लॉन्च करेगी, जिसे 2026 की दूसरी छमाही में पेश किया जा सकता है. इस नई कार में डिजाइन में बदलाव के साथ कई आधुनिक फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसमें लेवल-2 ADAS, बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिससे यह पहले से ज्यादा एडवांस और सेफ हो सकती है.

Maruti Fronx Hybrid

मारुति सुजुकी भी अपनी फ्रोंक्स का हाइब्रिड वर्जन लाने की योजना बना रही है. इस कार में कंपनी की इन-हाउस डेवलप्ड HEV सीरीज हाइब्रिड तकनीक दी जा सकती है, जिसमें 1.2-लीटर Z-सीरीज इंजन का इस्तेमाल होने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो यह सेटअप 30 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा माइलेज दे सकता है, जो अपने सेगमेंट की सबसे किफायती कारों में शामिल हो सकती है. इस गाड़ी को 2026 के बीच में लॉन्च किया जा सकता है.

Renault Duster Hybrid

Renault भी अपनी लोकप्रिय एसयूवी डस्टर को भारत में नए अवतार में वापस लाने की तैयारी कर रही है. इस नई डस्टर में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड E-Tech तकनीक दी जा सकती है. इसमें लगभग 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन और 1.4 kWh बैटरी पैक मिलने की संभावना है. खास बात यह है कि शहर में चलाते समय यह कार काफी समय तक इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है, जिससे फ्यूस की बचत ज्यादा होगी. गाड़ी को दिवाली 2026 में लॉन्च किया जा सकता है.

Hyundai Creta Hybrid

Hyundai Creta भी अपनी लोकप्रिय एसयूवी क्रेटा के अगले जेनरेशन मॉडल में हाइब्रिड ऑप्शन देने की तैयारी कर रही है. यह नया मॉडल 2027 के आसपास लॉन्च हो सकता है. कंपनी मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन भी पेश कर सकती है. जानकारी के मुताबिक, कंपनी इस तकनीक को भारत में काफी हद तक लोकलाइज करेगी ताकि कार की कीमत ज्यादा न बढ़े और ज्यादा ग्राहक इसे खरीद सकें.

