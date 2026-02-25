हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या 30 हजार सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Maruti Fronx? जानिए EMI की पूरी कैलकुलेशन

क्या 30 हजार सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Maruti Fronx? जानिए EMI की पूरी कैलकुलेशन

Maruti Fronx EMI Calculation: अगर आप EMI पर मारुति फ्रॉन्क्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कितनी सैलरी पर आप यह गाड़ी खरीद सकते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 25 Feb 2026 12:34 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में Maruti Suzuki Fronx की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि अब कंपनी इसके हाइब्रिड मॉडल को जल्द लॉन्च कर सकती है. अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसे  फुल पेमेंट देकर खरीदा जाए, आप इसके बेस मॉडल को EMI पर भी खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कि मारुति फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको हर महीने कितनी EMI भरनी होगी? इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कितनी सैलरी पर आप यह गाड़ी खरीद सकते हैं? 

Maruti Fronx के बेस मॉडल Sigma Petrol की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 6.84 लाख रुपये है. इस कीमत में आरटीओ फीस और इंश्योरेंस शुल्क के बाद गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 7.77 लाख रुपये के करीब हो  जाती है. अगर आप इस वेरिएंट को 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदते हैं तो आपको बाकी बची हुई राशि लोन के तौर पर लेनी होगी. 

कितनी सैलरी पर खरीदें Maruti Fronx?

अगर आप 9.8 फीसदी ब्याज दर से 4 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको हर महीने 17 हजार 104 रुपये EMI के तौर पर देने होंगे. अगर आप यह लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो आपको 14 हजार 317 रुपये की EMI जमा करनी होगी. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऑन-रोड कीमत शहर और डीलरशिप के अनुसार बदल सकती है, जिससे EMI में भी फर्क पड़ सकता है. अगर आपकी मासिक आय 40 से 50 हजार रुपये के बीच है, तो बजट को ध्यान में रखते हुए ही इस कार को खरीदने का फैसला करें. 

Maruti Fronx के कैसे हैं फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो Fronx में कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। इसमें हेड-अप डिस्प्ले और डुअल-टोन इंटीरियर मिलता है। साथ ही 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है. कार में ARKAMYS साउंड के साथ 9-इंच का SmartPlay Pro+ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है.

इसमें स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी का फीचर भी मौजूद है, जिससे आप अपनी कार की जानकारी दूर से भी प्राप्त कर सकते हैं. यह फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर काम करता है. रिमोट ऑपरेशन, व्हीकल ट्रैकिंग और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी इसमें शामिल हैं. अब इसके Delta+ (O) वेरिएंट में 6 एयरबैग भी दिए जा रहे हैं. 

Published at : 25 Feb 2026 12:34 PM (IST)
