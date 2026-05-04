VinFast भारत में जल्द लॉन्च करने जा रही ये 3 इलेक्ट्रिक कारें, जानिए क्या है खासियत?

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और अब कई विदेशी कंपनियां भी इस बाजार में एंट्री कर रही हैं. इसी कड़ी में वियतनाम की कंपनी VinFast भारत में अपने नए इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

Vinfast कंपनी पहले ही भारत में कुछ मॉडल पेश कर चुकी है और अब जल्द ही तीन नई इलेक्ट्रिक कारें लाने वाली है, जो अलग-अलग जरूरतों वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं. आइए इन गाड़ियों की डिटेल्स जानते हैं.

VinFast Limo Green

सबसे पहले Limo Green की बात करते हैं. यह एक इलेक्ट्रिक MPV होगी, जिसे खास तौर पर टैक्सी और फ्लीट के लिए बनाया जा रहा है. इसमें लगभग 60 kWh की बैटरी दी जा सकती है, जो एक बार चार्ज होने पर करीब 450-500 किलोमीटर तक चलने की कैपेसिटी रखती है. इसमें पावरफुल मोटर मिलेगी और अंदर की तरफ सिंपल लेकिन जरूरी फीचर्स दिए जाएंगे, ताकि इसे रोजाना कमर्शियल इस्तेमाल के लिए किफायती बनाया जा सके.

VinFast VF3

दूसरी कार VinFast VF3 है, जो एक छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक कार होगी. यह खासतौर पर शहरों में चलाने के लिए डिजाइन की गई है, जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है. इसमें लगभग 18.6 kWh की बैटरी मिल सकती है और यह करीब 200–210 किलोमीटर तक चल सकती है. इसका डिजाइन छोटा लेकिन SUV जैसा होगा और इसमें 4 लोगों के बैठने की जगह होगी. इसकी कीमत भी 8 से 11 लाख रुपये रखी जा सकती है, जिससे यह आम लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती है.

VinFast VF5

तीसरी कार VinFast VF5 है, जो एक सब-कॉम्पैक्ट SUV होगी. यह उन लोगों के लिए होगी जो थोड़ी बड़ी और ज्यादा फीचर वाली इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं. इसमें अलग-अलग बैटरी ऑप्शन मिल सकते हैं, जिनकी रेंज लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक हो सकती है. इसकी कीमत लगभग 12 से 18 लाख रुपये के बीच हो सकती है, जिससे यह भारत में पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक SUVs को टक्कर देगी.

ऐसे में कहा जा सकता है कि VinFast भारत में हर तरह के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लाइनअप बढ़ा रही है. चाहे वह सस्ती छोटी कार हो, फैमिली SUV हो या फिर कमर्शियल इस्तेमाल की गाड़ी हो. आने वाले समय में इन नई EVs के आने से भारतीय बाजार में मुकाबला और भी बढ़ेगा और ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे.

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