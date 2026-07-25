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हिंदी न्यूज़ऑटो1 लीटर फ्यूल पर कितना माइलेज देगी नई Maruti Brezza? जानिए CNG और पेट्रोल दोनों का हिसाब

1 लीटर फ्यूल पर कितना माइलेज देगी नई Maruti Brezza? जानिए CNG और पेट्रोल दोनों का हिसाब

Maruti Brezza Mileage: नई Brezza अब पहले से बेहतर माइलेज देने का दावा करती है, जिससे यह उन ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक बन सकती है जो कम खर्च में ज्यादा सफर करना चाहते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 25 Jul 2026 12:49 PM (IST)
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अगर आप नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपकी पहली पसंद Maruti Suzuki Brezza है तो आपके लिए अच्छी खबर है. कंपनी की नई 2026 Maruti Brezza की माइलेज डिटेल्स सामने आ गई हैं। इस बार कंपनी ने सिर्फ डिजाइन और फीचर्स ही नहीं, बल्कि फ्यूल की बचत पर भी खास ध्यान दिया है. नई Brezza अब पहले से बेहतर माइलेज देने का दावा करती है, जिससे यह उन ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक बन सकती है जो कम खर्च में ज्यादा सफर करना चाहते हैं.

नई Brezza को पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और CNG जैसे कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट का माइलेज अब 21.09 किमी/लीटर तक पहुंच गया है, जो पुराने मॉडल से थोड़ी बेहतर है. वहीं नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ज्यादा पावर देने के साथ लगभग 20.47 किलोमीटर/लीटर तक का माइलेज देने का दावा करता है. इससे ग्राहकों को परफॉर्मेंस और फ्यूल बचत, दोनों का बैलेंस मिलेगा.

Maruti Brezza का माइलेज 

ऐसे में नई Brezza का CNG वेरिएंट सबसे बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. कंपनी के मुताबिक, यह मॉडल 26.90 किलोमीटर/किलोग्राम तक का माइलेज देने में सक्षम है. यानी रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए यह SUV फ्यूल खर्च को काफी हद तक कम कर सकती है. खास बात यह है कि नए मॉडल में अंडरबॉडी CNG टैंक दिया गया है, जिससे बूट स्पेस भी पहले की तुलना में ज्यादा जरूरी हो गया है.

नई Brezza में केवल माइलेज ही नहीं बढ़ा है, बल्कि कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं. SUV में नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जर, एंबिएंट लाइटिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा केबिन की क्वालिटी और डिजाइन को भी पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बेहतर होगा. 

गाड़ी की कैसी है सेफ्टी?

सेफ्टी के मामले में भी कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं. नई Brezza में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं. यही वजह है कि यह SUV अब पहले से ज्यादा सेफ और मॉडर्न मानी जा रही है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 25 Jul 2026 12:49 PM (IST)
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Maruti Brezza Auto News Maruti Brezza Mileage Brezza Safety
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