AWD सिस्टम के साथ जल्द लॉन्च होने जा रही Tata Sierra EV, जानिए कितनी मिलेगी रेंज?

भारतीय ऑटो बाजार में Tata Sierra लॉन्च होने के बाद इसके EV वर्जन के आने की चर्चा जोरों पर है. ऐसे में अब Tata Sierra EV आखिरकार लॉन्च के करीब पहुंच रही है. पहले इसकी लॉन्चिंग में देरी हुई थी, लेकिन अब कंपनी इसे फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी फेस्टिव सीजन से ठीक पहले भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. यह नई इलेक्ट्रिक SUV, Tata Curvv EV और Tata Harrier EV के बीच पोजिशन की जाएगी.

इस इलेक्ट्रिक कार की खासियत की बात की जाए तो इसमें आपको AWD यानी ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा. Tata Harrier EV के बाद यह टाटा की दूसरी ऐसी इलेक्ट्रिक SUV होगी जिसमें AWD का विकल्प होगा. AWD मॉडल में डुअल मोटर सेटअप दिया जाएगा, जिससे यह गाड़ी खराब रास्तों, पहाड़ी इलाकों और हल्की ऑफ-रोडिंग के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है. हालांकि डुअल मोटर की वजह से इसकी रेंज थोड़ी कम हो सकती है.

टाटा सिएरा ईवी से कितनी मिलेगी रेंज?

कंपनी Tata Sierra EV को दो बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ लॉन्च कर सकती है. इसमें पहला 55 kWh बैटरी पैक होगा, जबकि दूसरा बड़ा 65 kWh बैटरी पैक होगा. बड़े बैटरी पैक वाले सिंगल मोटर मॉडल में करीब 500 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज मिलने की उम्मीद है. वहीं AWD ड्यूल मोटर वर्जन में ज्यादा पावर और तेज एक्सीलरेशन मिलेगा, लेकिन रेंज थोड़ी कम हो सकती है.

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इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन और फीचर्स

Tata Sierra EV के डिजाइन की बात करें तो इसका लुक पेट्रोल-डीजल वाले Sierra मॉडल से थोड़ा अलग होगा. इसमें कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा बंद फ्रंट ग्रिल डिजाइन देखने को मिल सकता है, जो इसे ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक बनाएगा. इंटीरियर में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे, हालांकि ट्रिपल स्क्रीन सेटअप शायद EV वर्जन में न दिया जाए.

कीमत और फीचर्स के हिसाब से Sierra EV प्रीमियम सेगमेंट में आएगी, लेकिन यह Harrier EV से थोड़ी सस्ती होगी. खास तौर पर इसका AWD फीचर इसे अपने मुकाबले की दूसरी इलेक्ट्रिक SUVs से अलग पहचान देगा.

किन गाड़ियों को देगी टक्कर?

Tata Sierra EV मिडसाइज इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में एक प्रीमियम गाड़ी होगी. भारतीय बाजार में यह गाड़ी मुख्यतौर पर Hyundai Creta EV, महिंद्रा BE 6, एमजी जेडएस ईवी, और मारुति सुजुकी ई-विटारा जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देगी.

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